Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda, Lausanne - Beşiktaş maçı şifreli mi, nereden izlenir?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu forma giyemeyecek. Jean Onana, Musrati ve Chamberlain ise kadroya dahil edilmedi. Dev maça saatler kala son gelimeler araştırılıyor. Peki Beşiktaş - Lausanne maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İnternette şu sıralar en çok aranan konulardan biri de Beşiktaş maçı şifresiz mi? sorusu oldu, hepsi ve daha fazlası bu haberde...

LAUSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Lausanne Sport ile bu akşam (21 Ağustos Perşembe) karşılaşacak. Beşiktaş'ın maçı Türkiye saati ile 21:15'te başlayacak.

LAUSANNE SPORT - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş'ın Lausanne ile oynayacağı maçın şifresiz olup olmadığı merak ediliyordu. Canlı aktarılacağı kanal belli oldu. Beşiktaş - Lausanne maçı S Sport Plus kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turunda Beşiktaş'ın Lausanne Sport ile rövanş maçı Tüpraş Stadyumu'nda 28 Ağustos perşembe günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Lausanne - Beşiktaş maçını Norveçli hakem Sigurd Kringstad yönetecek. Kringstad’ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

Tom Harald Hagen’in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacağı müsabakada Mohammad Usman Aslam da AVAR koltuğuna oturacak.

BEŞİKTAŞ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ!

Beşiktaş, Lausanne maçı öncesi UEFA listesinde de değişikliğe gitti. Atletico Paranense'ya transfer olan Elan Ricardo'nun yerine Taylan Bulut, Jean Onana yerine ise Wilfred Ndidi UEFA listesine dahil edildi.