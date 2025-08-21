Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, nereden izlenir? Boz Baykuş avantaj arıyor

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, nereden izlenir? Boz Baykuş avantaj arıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, nereden izlenir? Boz Baykuş avantaj arıyor
UEFA Konferans Ligi, Başakşehir, Futbol, Maç, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçına çıkıyor. Boz Baykuşun rakibi Romanya'dan Universitatea Craoiva... Maç için geri sayım başladı, taraflar Başakşehir - Universitatea Craiova maçı saat kaçta, nereden izlenir? diye aratıyor. Temsilcimiz Avrupa'da avantaj peşine düşerken son gelişmeler merak konusu oldu. İşte detaylar...

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Romanya temsilcisi Universitatea Craoiva’yı misafir edecek. Avrupa macerasına ilk turdan başlayan Boz Baykuş, Bulgaristan ekibi Cherno More’yi ve üçüncü eleme turunda Norveç’in Viking takımını geçmişti. Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak ve haftaya oynanacak rövanş öncesi avantaj arayacak. Rakipte bir dönem Süper Lig’de forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor.

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, nereden izlenir? Boz Baykuş avantaj arıyor - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR-UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı bu akşam (21 Ağustos Perşembe) oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu, TRT 1'den canlı olarak verilecek. 

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, nereden izlenir? Boz Baykuş avantaj arıyor - 2. Resim

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Universitatea Craiova rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. 

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, nereden izlenir? Boz Baykuş avantaj arıyor - 3. Resim

BAŞAKŞEHİR'İN UNİVERSİTATEA CRAİOVA KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle: 

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oranlar %49’a kadar çıkıyor! Mevduatta ‘hoş geldin’ ile yüksek getiri dönemi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe elendi mi, turu geçti mi? Şampiyonlar Ligi play-off takvimi merak ediliyor - HaberlerFenerbahçe elendi mi, turu geçti mi? Şampiyonlar Ligi play-off takvimi merak ediliyorÜmitcan Uygun kimdir? - HaberlerÜmitcan Uygun kimdir?MEB AGS kontenjanları ne zaman açıklanacak? 10 bin öğretmen ataması için geri sayım - HaberlerMEB AGS kontenjanları ne zaman açıklanacak? 10 bin öğretmen ataması için geri sayımKerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte transferde son dakika gelişmeler - HaberlerKerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelecek mi?Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek kimdir? - HaberlerMuhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek kimdir?İstanbul'da hissedilen deprem! Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? - Haberlerİstanbul'da hissedilen deprem! Son dakika deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Sonraki Haber Yükleniyor...