Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, nereden izlenir? Boz Baykuş avantaj arıyor

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Romanya temsilcisi Universitatea Craoiva’yı misafir edecek. Avrupa macerasına ilk turdan başlayan Boz Baykuş, Bulgaristan ekibi Cherno More’yi ve üçüncü eleme turunda Norveç’in Viking takımını geçmişti. Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak ve haftaya oynanacak rövanş öncesi avantaj arayacak. Rakipte bir dönem Süper Lig’de forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR-UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı bu akşam (21 Ağustos Perşembe) oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu, TRT 1'den canlı olarak verilecek.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir - Universitatea Craiova rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN UNİVERSİTATEA CRAİOVA KADROSU

İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov