Basel-Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı

Basel-Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Basel-Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi, Basel, Kopenhag, Play-off Turu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Basel, Kopenhag ile kritik bir maça çıkarken futbolseverler Basel-Kopenhag maçı yayın bilgilerini ve detaylarını araştırıyor. İsviçre’deki bu mücadele, grup aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyor.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı sürüyor. Basel’in ev sahipliğinde Kopenhag ile oynanacak maç, her iki takım için de Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda belirleyici bir adım olacak.

BASEL-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel-Kopenhag maçı, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, İsviçre’nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadyumu’nda oynanacak ve play-off turunun ilk ayağı olarak grup aşamasına kalma yolunda kritik bir rol oynayacak.

Basel, ev sahibi avantajını kullanarak rövanş öncesi iyi bir skor hedeflerken Kopenhag deplasmandan avantajla dönmeyi hedefliyor.

Basel-Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı - 1. Resim

BASEL-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, Türkiye’de Tabii Spor kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

