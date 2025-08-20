Basel-Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı sürüyor. Basel’in ev sahipliğinde Kopenhag ile oynanacak maç, her iki takım için de Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda belirleyici bir adım olacak.

BASEL-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel-Kopenhag maçı, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, İsviçre’nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadyumu’nda oynanacak ve play-off turunun ilk ayağı olarak grup aşamasına kalma yolunda kritik bir rol oynayacak.

Basel, ev sahibi avantajını kullanarak rövanş öncesi iyi bir skor hedeflerken Kopenhag deplasmandan avantajla dönmeyi hedefliyor.

BASEL-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, Türkiye’de Tabii Spor kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.