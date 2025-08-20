Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Celtic - Kairat Almaty maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Celtic, Kairat Almaty ile kritik bir maça çıkarken futbolseverler maçın yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. Glasgow’daki bu mücadele, grup aşamasına kalma yolunda önem taşıyor. Peki, Celtic - Kairat Almaty maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İskoçya’nın köklü kulüplerinden Celtic, Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty’yi konuk ederek Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Celtic Park’ta oynanacak bu karşılaşma, iki takım için de büyük bir sınav olacak.

CELTİC - KAİRAT ALMATY MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic ile Kairat Almaty arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, Türkiye’de Tabii Spor 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Türksat uydusu, Tabii uygulaması üzerinden izlenebilecek.

CELTİC - K. ALMATY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic - Kairat Almaty maçı, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Glasgow’daki Celtic Park Stadyumu’nda oynanacak bu mücadele, play-off turunun ilk ayağı olarak kritik bir öneme sahip. Celtic, taraftar avantajını kullanarak rövanş maçı öncesi iyi bir skor elde etmeyi hedeflerken Kairat Almaty sürpriz bir sonuçla Kazakistan’a dönmeyi planlıyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

