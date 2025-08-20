Bodo Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu heyecanı devam ediyor. Norveç’in güçlü ekibi Bodo Glimt, Avusturya şampiyonu Sturm Graz’ı ağırlarken iki takım da grup aşamasına kalma yolunda avantaj peşinde. Bodo Glimt-Sturm Graz maçı yayın yeri ve maç bilgileri araştırılıyor.
Avrupa futbolunun en prestijli sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu maçları devam ediyor. Bodo/Glimt ile Sturm Graz arasındaki mücadele, grup aşamasına yükselme yolunda mücadele edecek.
BODO GLİMT STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt, Sturm Graz’ı 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de Aspmyra Stadion’unda konuk edecek. Rövanş mücadelesi 26 Ağustos’ta Avusturya’da oynanacak.
BODO GLİMT-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Bodo/Glimt ile Sturm Graz arasındaki bu kritik mücadele, Türkiye’de Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
