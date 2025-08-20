Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bodo Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodo Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bodo Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Bodo/Glimt, Sturm Graz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu heyecanı devam ediyor. Norveç’in güçlü ekibi Bodo Glimt, Avusturya şampiyonu Sturm Graz’ı ağırlarken iki takım da grup aşamasına kalma yolunda avantaj peşinde. Bodo Glimt-Sturm Graz maçı yayın yeri ve maç bilgileri araştırılıyor.

 Avrupa futbolunun en prestijli sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu maçları devam ediyor. Bodo/Glimt ile Sturm Graz arasındaki mücadele, grup aşamasına yükselme yolunda mücadele edecek.

BODO GLİMT STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt, Sturm Graz’ı 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de Aspmyra Stadion’unda konuk edecek. Rövanş mücadelesi 26 Ağustos’ta Avusturya’da oynanacak. 

Bodo Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

BODO GLİMT-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt ile Sturm Graz arasındaki bu kritik mücadele, Türkiye’de Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir ilk! Turuncu köpek balığını gören dönüp bir daha baktı: Balıkçılar telefona sarıldıFahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde kriz derinleşiyor! Bu kez ‘Şiddet’ iddiaları gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025 - Haberler20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025Denizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerDenizli su kesintisi sorgulama: Denizli'de sular ne zaman gelecek?Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor? - HaberlerMuhtemel ilk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Benfica maçı saat kaçta başlıyor?Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur? - HaberlerFenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur?Malatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu! - HaberlerMalatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın! - HaberlerFenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayın!
Sonraki Haber Yükleniyor...