Bodo Glimt-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu maçları devam ediyor. Bodo/Glimt ile Sturm Graz arasındaki mücadele, grup aşamasına yükselme yolunda mücadele edecek.

BODO GLİMT STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt, Sturm Graz’ı 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de Aspmyra Stadion’unda konuk edecek. Rövanş mücadelesi 26 Ağustos’ta Avusturya’da oynanacak.

BODO GLİMT-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt ile Sturm Graz arasındaki bu kritik mücadele, Türkiye’de Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.