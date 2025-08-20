Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe - Benfica maçında sürpriz! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için son engeli aşmak için sahaya çıkıyor. Rakip Benfica, karşılaşma bu akşam Chobani Stadyumu'nda... Geri sayım başladı, taraftar heyecanla maçı beklerken kafalarda bir soru kaldı, "Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?" işte dev mücadeleye doğru son gelişmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe, Benfica'yı ağırlayacak. İlk maç Kadıköy'de ikinci maç ise Portekiz'de oynanacak. Geri sayım başladı, futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da ilk 11'de yer alıp almayacağıydı. Detaylar belli oldu peki, Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta, nereden izlenir? İşte son gelişmeler... 

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile bu akşam saat 22.00'de karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. 

FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek rövanş maçı ise, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK OYUNCU VAR MI?

Sarı lacivertlilerde tek eksik Cenk Tosun, onun dışında eksik yok.

Fenerbahçe - Benfica maçında sürpriz! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU, FENER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica'da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi. 

FENERBAHÇE - BENFİCA MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

BENFİCA: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

Kaynak: Türkiye Gazetesi

