Benfica maçı öncesi sürpriz! Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı

Sarı-lacivertlilerde saat 22:00'de başlayacak Benfica maçı öncesi UEFA kadrosunda değişikliğe gidildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in, listeye dahil edilmesi dikkat çekti.

Sakatlığı bulunan ve Benfica'ya karşı forma giyemeyecek olan Cenk Tosun, UEFA kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli golcünün yerine Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Cengiz Ünder kadroya alındı.