Semedo'dan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı: Benfica'yı reddettim

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe'de yeni transfer Nelson Semedo, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Wolverhampton Wanderers'tan sarı-lacivertlilere gelen deneyimli futbolcu, "2.5 haftadır buradayım, oyuncularımızın kalitesini gördüm. Takım arkadaşlarım çok kaliteli. Çok kaliteli bir ekibiz. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmeyi çok istiyorum. Bu kulüp, bu kadro, bu taraftar Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Her şeyin ötesinde isteğimiz çok fazla" dedi.

VITOR PEREIRA AÇIKLAMASI

Süper Lig'e transfer sürecinde 2015-2016 ve 2021'de sarı-lacivertli ekibi çalıştıran Vitor Pereira'nın da etkisi olduğu belirten Semedo, "Fenerbahçe için uçağa binmeden önce Vitor Pereira ile konuştum. Burayı iyi biliyordu. Onun benim için önemli olduğunu biliyordu. Fenerbahçe hakkında konuştuk. Southampton maçıydı sanırım, o maçtan önce buradaki tecrübesiyle ilgili konuştuk. Çok güzel hikayelerden bahsetti. Onunla da konuşmak da çok kapıyı açtı Fenerbahçe kararımda" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Benfica'yı reddederek Fenerbahçe'ye geldiğini dile getiren Portekizli futbolcu, "Fenerbahçe'den önce Benfica beni istedi. Her zaman düşündüğümü söylerim. Tabii ki Portekiz'e dönmemi istedi Benfica. 31 yaşımdayım ama fizik olarak çok iyi durumdayım. Önümde yıllar var. Fenerbahçe'ye gelme imkanım vardı. Çok özel bir kulüp. Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Mourinho'nun burada olması çok önemli bir sebepti. Kararımdan ötürü çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDEYİZ"

Nelson Semedo, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu hakkında, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum, seviyeyi biliyorum. Biz de o seviyedeyiz, bu kalitemiz var. Benfica çok iyi bir takım. Eminim ki Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" sözlerini sarf etti.