Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Semedo'dan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı: Benfica'yı reddettim

Semedo'dan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı: Benfica'yı reddettim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Semedo&#039;dan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı: Benfica&#039;yı reddettim
Fenerbahçe, Benfica, Şampiyonlar Ligi, Vitor Pereira, Transfer, Portekiz, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerin Nelson Semedo, Benfica ile yarın oynayacakları Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesinde Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Portekizli sağ bek, Benfica'yı reddederek, sarı-lacivertli kulübe imza attığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe'de yeni transfer Nelson Semedo, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Wolverhampton Wanderers'tan sarı-lacivertlilere gelen deneyimli futbolcu, "2.5 haftadır buradayım, oyuncularımızın kalitesini gördüm. Takım arkadaşlarım çok kaliteli. Çok kaliteli bir ekibiz. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmeyi çok istiyorum. Bu kulüp, bu kadro, bu taraftar Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Her şeyin ötesinde isteğimiz çok fazla" dedi.

Semedo'dan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı: Benfica'yı reddettim - 1. Resim

VITOR PEREIRA AÇIKLAMASI

Süper Lig'e transfer sürecinde 2015-2016 ve 2021'de sarı-lacivertli ekibi çalıştıran Vitor Pereira'nın da etkisi olduğu belirten Semedo, "Fenerbahçe için uçağa binmeden önce Vitor Pereira ile konuştum. Burayı iyi biliyordu. Onun benim için önemli olduğunu biliyordu. Fenerbahçe hakkında konuştuk. Southampton maçıydı sanırım, o maçtan önce buradaki tecrübesiyle ilgili konuştuk. Çok güzel hikayelerden bahsetti. Onunla da konuşmak da çok kapıyı açtı Fenerbahçe kararımda" ifadelerini kullandı.

Semedo'dan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı: Benfica'yı reddettim - 2. Resim

"FENERBAHÇE'YE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Benfica'yı reddederek Fenerbahçe'ye geldiğini dile getiren Portekizli futbolcu, "Fenerbahçe'den önce Benfica beni istedi. Her zaman düşündüğümü söylerim. Tabii ki Portekiz'e dönmemi istedi Benfica. 31 yaşımdayım ama fizik olarak çok iyi durumdayım. Önümde yıllar var. Fenerbahçe'ye gelme imkanım vardı. Çok özel bir kulüp. Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Mourinho'nun burada olması çok önemli bir sebepti. Kararımdan ötürü çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Semedo'dan Fenerbahçe ve Vitor Pereira itirafı: Benfica'yı reddettim - 3. Resim

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDEYİZ"

Nelson Semedo, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu hakkında, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum, seviyeyi biliyorum. Biz de o seviyedeyiz, bu kalitemiz var. Benfica çok iyi bir takım. Eminim ki Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yalova su kesintisi: Yalova'da sular ne zaman gelecek?Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi! Ukrayna ve Gazze için Londra ve Berlin hattı devrede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Böyle bir ihtimal var! - SporMourinho'dan Kerem açıklaması: Böyle bir ihtimal var!Her şey 24 saatte oldu! Süper Lig'de ilk ayrılık: Burak Yılmaz imzayı attı - SporSüper Lig'de ilk ayrılık: Burak Yılmaz imzayı attıUEFA açıkladı: Arda Kardeşler'e görev - SporUEFA açıkladı: Arda Kardeşler'e görevBenfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe maçı kararı! Resmi siteden böyle duyurdular - SporBenfica'nın Kerem ve Fenerbahçe kararıAcun Ilıcalı'ya kötü haber: Hull City'nin başvurusu sonuçlandı - SporAcun Ilıcalı'ya kötü haber geldiMacaristan'dan Süper Lig'e transfer: Adama Traore imzayı attı - SporMacaristan'dan Süper Lig'e sürpriz transfer: İmzalar atıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...