Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe maçı kararı! Resmi siteden böyle duyurdular

Fenerbahçe ile Benfica, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda lig aşamasına yükselmek için kozlarını paylaşacak. Kritik maçlar öncesi, sarı-lacivertli kulübün transfer etmek için uzun süredir büyük çaba sarf ettiği Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

BENFICA İLE İSTANBUL'DA

26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın yarın akşam Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı için İstanbul'a götürüldü.

RESMİ SİTEDE DİKKAT ÇEKEN KARE

Benfica'nın resmi internet sitesinden paylaşılan havalimanı fotoğraflarında, Kerem Aktürkoğlu'nun da İstanbul kafilesinde yer aldığı görüldü. Oyuncunun, İstanbul'daki fotoğraflarında düşünceli hali dikkat çekti.

MOURINHO'DAN KEREM AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Kerem oynarsa yarın Benfica için oynayacak. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'DE DEV MAÇ

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.