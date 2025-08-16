Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu! Yeni teklifi duyurdu: Anlaşmamız şartlıydı

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus içeren ilk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncu için 18 milyon euroluk yeni teklif yaptığı, Benfica'nın ise bu öneriyi reddettiği öğrenildi. İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transferi çıkmaza giren milli futbolcu hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

"MOURINHO, KEREM'İ ÇOK İSTİYOR"

Manşetlerden inmeyen transfere dair son durumu paylaşan Ali Koç, "Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyor. Benfica'ya hatırı sayılır teklif yaptık. Bu teklif şartlıydı. Feyenoord maçına (Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu) gelmesi, Süper Lig'in ilk maçına gelmesi gibi. Benfica'ya karşı oynatmama taahhüdünü de verdik, 'İsterseniz sözleşmeye de yazalım' dedik. Onlar sözleşmeye yazmaktansa 5 dakika oyuna sokarak bunu sağladılar" dedi.

"BENFICA'DAN HABER BEKLİYORUZ"

Yıldız oyuncu için Benfica'ya yeni teklif yaptıklarını belirten Fenerbhaçe Başkanı, "Geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklifin geçerli olmadığını ilettik. Yeni bir teklif verdik, haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KEREM, BENFICA'YA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

15 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum. Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir forma numarası seçti ve iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum" sözlerini sarf etti.