Sarı-lacivertli kulübün Ocak 2025'te Suudi Arabistan'ın Al-Nassr'dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Anderson Talisca'ya Gremio talip oldu. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız için istediği bonservis bedeliyle Güney Amerika ülkesinde gündem oldu.

Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'yu renklerine bağlayıp, geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sakatlıktan dönen Anderson Talisca hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bunu hiç beklemiyorlardı! Fenerbahçe, Talisca için servet istedi - 1. Resim

GREMIO'YU ŞAŞKINA ÇEVİREN CEVAP

Brezilyali gazeteci Fabio Vargas'ın haberine göre; Brezşlya kulübü Gremio, Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek 31 yaşındaki yıldız ile ilgileniyor. Ancak Talisca için sarı lacivertlilerin kapısını çalan Gremio, hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı.

30 MİLYON EURO

Şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı hedefiyle sezon başlayan Fenerbahçe, 10 numarası Talisca'yı kadroda tutmak isterken; Brezilya ekibinden 30 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

 

