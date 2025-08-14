Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'den suç duyurusu: Sistematik ve organize saldırı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sarı-lacivertli camiada Feyenoord karşısında alınan 5-2'lik galibiyet ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalmanın sevinci yaşanırken, kulüpten yapılan son açıklama gündem oldu. Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden özellikle futbolculara yapılan "sistematik ve organize saldırılar" sebebiyle harekete geçti.

Fenerbahçe, uzun süredir sporcuları ve futbolcularına karşı yapılan sosyal medya saldırıları hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve suç duyuruları yapıldığını duyurdu.

"SPORCULARA YÖNELTİLEN HER SALDIRI FENERBAHÇE'YE YÖNELTİLMİŞTİR"

Sarı-lacivertli kulüpten, "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

