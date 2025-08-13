Ali Koç sözünü tuttu: Satış onaylandı! Aziz Yıldırım'ın ödeyeceği rakam...

Sarı-lacivertli kulübün 26 Temmuz'da Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda Aziz Yıldırım ile Ali Koç karşı karşıya gelmişti. Yıldırm'ın 7 yıldır loca alamadığı yönündeki tepkisi sonrası Ali Koç, kendisine ait localardan birini eski başkana vereceğini açıklamıştı.Fenerbahçe'de gündem olan loca krizi çözüldü.

208 NUMARALI LOCA ARTIK AZİZ YILDIRIM'IN

Sözcü'de yer alan habere göre; Chobani Stadı’nda bulunan localardan biri Aziz Yıldırım’a tahsis edildi.

Yıldırım, kulüp yönetimi ile yapılan görüşmelerin ardından 208 numaralı locayı satın aldı. Locanın fiyatının yaklaşık 200 bin euro olduğu ifade edildi.

YILLAR SONRA "YUVAYA DÖNÜŞ"

Şükrü Saracoğlu'ndaki Avrupa kupası ve Süper Lig maçlarına kızı Yaz Yıldırım ile birlikte gelmesi beklenen Aziz Yıldırım'ın bu hamlesi, 7 yıl aradan sonra "yuvaya dönüş" olarak yorumlanıyor.