Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Mourinho gerilimi! İşte o diyalog: Bana söylediğini anlatırsam...

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, birçok defa karşı karşıya geldi. "Sahte imza" iddiaları ve loca tartışmasından sonra Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gerilim de çok konuşuldu. Yıldırım'ın, "Mourinho hakkında bana söylediğini söylersem çok ayıp olur" sözleri gündem oldu.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile efsane başkan Aziz Yıldırım arasında Yüksek Divan Kurulu'nda büyük gerginlik yaşandı. Geçtiğimiz mayıs ayında Yıldırım'ı ziyaret eden Koç, merak konusu olan bu buluşmaya dair açıklama yaparken, eline mikrofonu alan Yıldırım araya girdi. İkilinin tartışması sırasında konunun bir anda futbol takımının teknik direktçrü Jose Mourinho'ya gelmesi herkese şaşkınlık yaşattı.

"GIYBET VE DEDİKODULAR"

Yıldırım'ın yönetimi hedef alan sözlerine cevap vermek için kürsüye gelen Koç, "Hulusi Bey (Belgü) ve Şekip Bey (Mosturoğlu) ile sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi. Onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyle, yok rüşvetle kombine bilet gibi gıybet ve dedikodular oldu" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A: KONUŞTURMA BENİ!

Bu sözler sonrası Koç ile Yıldırım arasındaki diyalog şöyle: