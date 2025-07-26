Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Mourinho gerilimi! İşte o diyalog: Bana söylediğini anlatırsam...

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Mourinho gerilimi! İşte o diyalog: Bana söylediğini anlatırsam...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, birçok defa karşı karşıya geldi. "Sahte imza" iddiaları ve loca tartışmasından sonra Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gerilim de çok konuşuldu. Yıldırım'ın, "Mourinho hakkında bana söylediğini söylersem çok ayıp olur" sözleri gündem oldu.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile efsane başkan Aziz Yıldırım arasında Yüksek Divan Kurulu'nda büyük gerginlik yaşandı. Geçtiğimiz mayıs ayında Yıldırım'ı ziyaret eden Koç, merak konusu olan bu buluşmaya dair açıklama yaparken, eline mikrofonu alan Yıldırım araya girdi. İkilinin tartışması sırasında konunun bir anda futbol takımının teknik direktçrü Jose Mourinho'ya gelmesi herkese şaşkınlık yaşattı.

"GIYBET VE DEDİKODULAR"

Yıldırım'ın yönetimi hedef alan sözlerine cevap vermek için kürsüye gelen Koç, "Hulusi Bey (Belgü) ve Şekip Bey (Mosturoğlu) ile sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi. Onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyle, yok rüşvetle kombine bilet gibi gıybet ve dedikodular oldu" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Mourinho gerilimi! İşte o diyalog: Bana söylediğini anlatırsam... - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A: KONUŞTURMA BENİ!

Bu sözler sonrası Koç ile Yıldırım arasındaki diyalog şöyle:

Ali Koç: Ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum, çok fazla sokağa çıkıyormuşum. 'Adam içki dahi içmiyor' dedim, en sıkıcı adam, sadece futbol konuşuyor.

Aziz Yıldırım: Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur. Konuşturma beni.

Ali Koç: Söyleyin, ne istiyorsanız söyleyin.

Aziz Yıldırım: Beni konuşturma; Şekip konuşsun, Hulusi konuşsun.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Binlerce insan sisin içine akın etti! Sis Dağı'nda renkli gelenek bozulmadıBelediye meclisinde ilginç anlar: AK Parti ve MHP grubu CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nı ağlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze'de insanlık dramı! F1 yıldızı Hamilton isyan etti: Artık sessiz kalamayız! - Sporİnsanlık dramı! F1 yıldızından Gazze isyanıShakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı! Tepki yağdı, Beşiktaş hemen cezasını kesti - SporTepki yağdı, Beşiktaş hemen cezayı kestiAli Koç'tan taraftara müjde! 2 transferi duyurdu: Feyenoord maçında oynayabilecekler - SporKoç, 2 transferi de açıkladı: Feyenoord maçında olacaklarAziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'a çok sert tepki: Bak, beni kendine saldırtma! - SporYıldırım'dan F.Bahçe yöneticisine: Beni kendine saldırtma!Osimhen transferinde "özel maddeler" ortaya çıktı! 30 milyon euro ceza tehlikesi - SporOsimhen'de "30 milyon euro ceza" şoku!Fenerbahçe Divan Kurulu'nda olay var! Ali Koç ile tartıştı, Aziz Yıldırım müdahale etti: Küfür etmedi, çıkamaz! - SporKoç'le tartıştı, Yıldırım hemen geldi: Küfür etmedi, çıkamaz
Sonraki Haber Yükleniyor...