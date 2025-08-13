Bu an son defa yaşanmış olabilir! Herkes Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsünü konuşuyor

Fransa'nın Nice takımını 2 maçta da 2-0 yenen Benfica, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı-lacivertlilere transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya 84'üncü dakikada oyuna girdi. Milli futbolcu, statü gereği Fenerbahçe'ye imza atması halinde, Portekiz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek. Teknik direktör Bruno Lage'nin, saha kenarında oyuna girdiği sırada yıldız futbolcuya sarılmasına gündem oldu.

"AYRILIK" İHTİMALİ KUVVETLENDİ

Portekiz basınından Abola'da yer alan haberde; Lage ile Aktürkoğlu'nun maç sırasında verdiği görüntü, "Kerem'in takımdan ayrılacağı" şeklinde yorumlandı.

"SON MAÇINA ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Record, "Lage, oyuna girmeden Aktürkoğlu ile sarıldı. bir kucaklama aldı. Türk futbolcu, Benfica formasıyla son maçına çıkmış olabilir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Maç sonrası sosyal medyada da çok konuşulan sarılma anı, "Kerem Aktürkoğlu'nun kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı" yorumlarını beraberinde getirdi.

LAGE: KEREM'E ÇOK DEĞER VERİYORUM

Benfica'nın teknik patronu Bruno Lage, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm oyunculara tazelik ve kararlılıkla sahaya çıkmaları için sarılıyorum. Aktürkoğlu harika bir sezon geçirdi. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. 10 dakika oynadı, takıma yardımcı oldu. Cumartesi günü de ona güveniyoruz" dedi.