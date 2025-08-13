Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! 5-2'lik zafer sonrası transfer müjdesi geldi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Kadıköy'de 5-2 kazanılan Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi verdi.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER"

Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Özek, "Taraftarımıza teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize çok yardım ettiler. Takım, gerçek bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi bir takım performansıydı. Her gün çalışıyoruz. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ TRANSFER DAHA GELECEK"

Devin Özek, transfer çalışmaları hakkında, "Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek" şeklinde konuştu.