Haberler > Spor > Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! 5-2'lik zafer sonrası transfer müjdesi geldi

Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! 5-2'lik zafer sonrası transfer müjdesi geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! 5-2&#039;lik zafer sonrası transfer müjdesi geldi
Fenerbahçe, Transfer, Feyenoord, Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarı önünde güzel futbol ve 5-2 gibi net bir skorla kazanarak, adını play-off turuna yazdırdı. Benfica ile eşleşen sarı-lacivertlilerde maç sonu transfer konusunda önemli bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Kadıköy'de 5-2 kazanılan Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi verdi.

Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! 5-1'lik zafer sonrası transfer müjdesi geldi - 1. Resim

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER"

Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Özek, "Taraftarımıza teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize çok yardım ettiler. Takım, gerçek bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi bir takım performansıydı. Her gün çalışıyoruz. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! 5-1'lik zafer sonrası transfer müjdesi geldi - 2. Resim

"BİRKAÇ TRANSFER DAHA GELECEK"

Devin Özek, transfer çalışmaları hakkında, "Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek" şeklinde konuştu.

