Mourinho'dan transfer açıklaması: Benim için sürpriz olur!

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Portekizli teknik adam, Feyenoord'a karşı kulüp seviyesinde hiç tur kaybetmemesiyle ilgili konuşarak sözlerine başladı.

Rotterdam'da kulüp seviyesinde oynadığı bütün maçları kaybettiğini ancak ikinci maçları kazanarak tur atladıklarının dile getiren Mourinho, "Onlara karşı bu serimin tesadüf olduğunu düşünüyorum. Her karşılaştığımda iyi bir takımları olduğunu, iyi bir hocaları olduğunu, bir felsefeleri olduğunu gördüm. Kimsenin bilmediği oyuncuları alıyorlar ve çok iyi seviyede oyuncular oluyor. Mesela sahadaki 3 Japon oyuncu çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi takımı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Jose Mourinho, şöyle konuştu:

"Ben Fenerbahçe için 'Şampiyonlar Ligi takımı değil' derken, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak bir takım demedim, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacak bir takım anlamında söyledim. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa bunu kimse yadırgamaz. Ama Avrupa Ligi'nde durum farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde çeyrek finali penaltılarla kaçırmıştık. Şimdi bir sonraki turda önümüzde dev bir takım olacak. İkinci maç da Lizbon'da oynanacak. Hepsinden önce evimizde oynayacağımız ilk maçın keyfini çıkaralım."

"BUGÜN BELİRLEYİCİ OLAN TARAFTARLARIMIZDI"

Tribünleri dolduran taraftarlara değinen Jose Mourinho, "Bugün belirleyici olan taraftarlarımızdı. 1-0 geriye düştüğümüzde bile tribünler pozitifti. Golü yediğimizde toplam skor 3-1'e gelmişti ama onlar pozitif yaklaştılar. Ama geçen sezon olsaydı durum farklı olurdu." dedi.

Takımın yediği ilk golün saçmalık olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Ancak ikinci yarının başında İrfan harika bir kurtarış yaptı, oyun 2-2'ye gelebilirdi. Feyenoord'la aynı profilde oyunculara sahip değildik. Çok agresif oyuncuları vardı, savunma hattı sağlamdı. İkinci golde sağlam durmamız gerekiyordu ama sezon başındayız. Rotterdam'daki maçta mağlubiyetten daha fazlasını hak etmiştik. Genel olarak bakınca daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kendisinin bugüne kadar 150'ye yakın Şampiyonlar Ligi maçına çıktığını ve buna hazır olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Elimizdeki oyuncuların bazıları Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadılar ama onlar da hazır. Prestij ve ekonomi anlamındaki faktörleri biliyoruz. Feyenoord'a karşı oynadık, şimdi de Benfica'ya karşı oynayacağız. Eminim ki Benfica da bizimle oynayacağı için mutlu değildir, onlar da Feyenoord'u tercih ederlerdi. Ben istiyorum, taraftarlarımız istiyor, oyuncularımız istiyor, yönetimimiz istiyor. Elimizdeki eksikleri düşünürsek maça odaklanamayız. Muhtemelen Benfica maçını elimizdeki oyuncularla oynayacağız. Göztepe maçında Avrupa kadrosunda olmayan Cengiz'le, Diego Carlos'la oynayabiliriz. Takım içinde birliktelik var. Kadroyu daha güçlü yapmak için 1-2 oyuncu daha katarsak iyi olur ama katamazsak da ağıt yakmayız."

Son olarak transfer beklentisi hakkında konuşan Mourinho, "Bugün salı ve Benfica maçlarından önce bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Eğer olursa benim için sürpriz olur. Birisinden 'Evet bu transfer oldu' diye bir mesaj beklemiyorum. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferde oyuncuların da etkisi oldu. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sizler en iyisini yaptığınızda onlar da bunun karşılığını veriyorlar." açıklamasını yaptı.