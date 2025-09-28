Kadıköy'de olay tepki: Önce ıslık, sonra sevinç

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2 golle geçerek galibiyeti hatırlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca, şanssızlığını bu kez kırmayı başardı.

PENALTI ÖNCESİ ISLIK

Müsabakanın 62. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, sarı lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

BU KEZ KAÇIRMADI

Daha önce Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı kaçıran Anderson Talisca, penaltı atışında topun başına tekrar geçince taraftarların protestosuna maruz kaldı.

GOLÜN ARDINDAN ALKIŞ

Bu kez penaltı atışını kaçırmayan ve Antalyaspor karşısında takımını öne geçiren Talisca, büyük sevinç yaşarken tribünlerden bu kez alkış sesleri yükseldi.