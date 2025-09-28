Fenerbahçe'de Tedesco'dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

FRED'İN YEDEK BAŞLAMASI

Kadro tercihlerine dair konuşan Tedesco, "Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik." dedi.

"BENİ SIFIR NOKTA SIFIR ETKİLEDİ"

Tedesco, Dinamo Zagreb maçının ardından basında çıkan haberlerle ilgili soruya ise "Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur." cevabını verdi.