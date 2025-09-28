Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Tedesco'dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadım

Fenerbahçe'de Tedesco'dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Tedesco&#039;dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadım
Fenerbahçe, Domenico Tedesco, Antalyaspor, Fred, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, mücadele öncesinde hakkında çıkan eleştirilere ilişkin konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

FRED'İN YEDEK BAŞLAMASI

Kadro tercihlerine dair konuşan Tedesco, "Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik." dedi.

"BENİ SIFIR NOKTA SIFIR ETKİLEDİ" 

Tedesco, Dinamo Zagreb maçının ardından basında çıkan haberlerle ilgili soruya ise "Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur." cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladı: O sözler olay çıkarmıştıKonyaspor, Başakşehir'i eli boş gönderdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konyaspor, Başakşehir'i eli boş gönderdi - SporKonyaspor, Başakşehir'i eli boş gönderdiGökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladı: O sözler olay çıkarmıştı - SporGökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladıFenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu: Tedesco'dan şaşırtan tercih - Sporİşte Fenerbahçe'nin 11'i: Tedesco'dan şaşırtan tercihSüleyman Hurma'dan zehir zemberek açıklamalar: Artık bu lig oynanmaz, durdurun - Spor"Artık bu lig oynanmaz, durdurun"Altay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı - SporAltay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradıFIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde kazanan İtalya oldu - Sporİtalya üst üste ikinci kez şampiyon oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...