Tıp dünyasında çığır açan buluş: Kemik kırıklarını 3 dakikada onaran yapıştırıcı!

Çinli araştırmacılar, kırıkları aylar süren iyileşme süresi yerine sadece dakikalar içinde onarabilen yeni bir “kemik yapıştırıcısı” geliştirdi.

"Bone-02" adlı ürün, aylar süren hareketsizlik ve metal plaka yerleştirmeyi içeren ortopedik yaralanmaların tedavisinde kullanılacak. Yapıştırıcının kan açısından zengin ortamlarda bile dakikalar içinde kemikleri hassas bir şekilde sabitleyebildiği belirtildi.

Çin'de, bileği kırılan bir hastaya sadece 3 cm’lik küçük bir kesiden tek bir enjeksiyon uygulanarak, kırık sadece üç dakikada onarıldı. Geleneksel yöntemlerde ise aynı kırığın metal plaka ve vidalarla sabitlenmesi, daha sonra bu implantların çıkarılması için ek bir ameliyat gerektiriyor. Yapılan üç aylık takip muayenesinde, hastanın kırığının herhangi bir komplikasyon olmadan tamamen iyileştiği bildirildi.

Araştırmacıların süper kemik yapıştırıcı için istiridyelerden yararlandığı belirtildi. İstiridyelerin salgıladığı biyo-tutkal, su altında nemli, tuzlu ve sürekli hareket halindeki yüzeylere bile güçlü bir şekilde yapışabiliyor ve basınca, erozyona karşı dayanıklı bağlar oluşturuyor.

Kemik yapıştırıcı Bone-02, çok yüksek bir bağlanma kuvvetine sahip ve kemik iyileşirken vücut tarafından doğal olarak emilebiliyor. Böylece implant çıkarılması için ikinci bir ameliyata gerek kalmıyor. İlk testler, kemik yapıştırıcısının metal plaka yöntemlerine kıyasla enfeksiyon riskini de önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.