Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Tıp dünyasında çığır açan buluş: Kemik kırıklarını 3 dakikada onaran yapıştırıcı!

Tıp dünyasında çığır açan buluş: Kemik kırıklarını 3 dakikada onaran yapıştırıcı!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Tıp dünyasında çığır açan buluş: Kemik kırıklarını 3 dakikada onaran yapıştırıcı!
Sağlık Haberleri  / HABER MERKEZİ

Çinli bilim insanları, kırıkları dakikalar içinde iyileştiren ‘kemik yapıştırıcısı’ geliştirdi. Tek enjeksiyonla uygulanan kemik yapıştırıcı Bone-02, metal plaka ve vidalara gerek kalmadan sadece 3 dakikada kemikleri sabitliyor. İlk testlerde enfeksiyon riskini azalttığı ve ikinci ameliyata ihtiyaç bırakmadığı görüldü.

Çinli araştırmacılar, kırıkları aylar süren iyileşme süresi yerine sadece dakikalar içinde onarabilen yeni bir “kemik yapıştırıcısı” geliştirdi.

"Bone-02" adlı ürün, aylar süren hareketsizlik ve metal plaka yerleştirmeyi içeren ortopedik yaralanmaların tedavisinde kullanılacak. Yapıştırıcının kan açısından zengin ortamlarda bile dakikalar içinde kemikleri hassas bir şekilde sabitleyebildiği belirtildi.

Çin'de, bileği kırılan bir hastaya sadece 3 cm’lik küçük bir kesiden tek bir enjeksiyon uygulanarak, kırık sadece üç dakikada onarıldı. Geleneksel yöntemlerde ise aynı kırığın metal plaka ve vidalarla sabitlenmesi, daha sonra bu implantların çıkarılması için ek bir ameliyat gerektiriyor. Yapılan üç aylık takip muayenesinde, hastanın kırığının herhangi bir komplikasyon olmadan tamamen iyileştiği bildirildi.

Araştırmacıların süper kemik yapıştırıcı için istiridyelerden yararlandığı belirtildi. İstiridyelerin salgıladığı biyo-tutkal, su altında nemli, tuzlu ve sürekli hareket halindeki yüzeylere bile güçlü bir şekilde yapışabiliyor ve basınca, erozyona karşı dayanıklı bağlar oluşturuyor.

Kemik yapıştırıcı Bone-02, çok yüksek bir bağlanma kuvvetine sahip ve kemik iyileşirken vücut tarafından doğal olarak emilebiliyor. Böylece implant çıkarılması için ikinci bir ameliyata gerek kalmıyor. İlk testler, kemik yapıştırıcısının metal plaka yöntemlerine kıyasla enfeksiyon riskini de önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kadıköy'de olay tepki: Önce ıslık, sonra sevinç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Soğukta kalp krizi tehlikesi: Uzmanı tehlikeye dikkat çekti - SağlıkSoğukta kalp krizi tehlikesi: Uzmanı tehlikeye dikkat çektiDiz ağrısına ameliyatsız çözüm buldu! Merdivenlerden inemezken yeniden koşmaya başladı - SağlıkDiz ağrısına ameliyatsız çözüm bulduHer 3 yetişkinden 1'i uyumuyor! Daha iyi uyumak için 5 püf noktası - Sağlık3 yetişkinden 1'i uyumuyor, daha iyi uyku için ne yapılmalı?Erkeklerde çok sık görülüyor: Belirti beklemeyin, test yaptırın - SağlıkErkeklerde sık görülüyor: Belirti beklemeyin, test yaptırınHalsizlik ve düşük tansiyon belirtileri vardı! 200 binde 1 görülen hastalığı ortaya çıktı - SağlıkHalsizlik ve düşük tansiyon belirtileri vardı! 200 binde 1 görülen hastalığı ortaya çıktıTrump'ın parasetamol açıklamasına tıp dünyasından tepki yağdı: "Bilimsel dayanağı yok" - SağlıkTrump'ın "parasetamol" iddiasına tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...