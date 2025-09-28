Diz ağrısına ameliyatsız çözüm buldu! Merdivenlerden inemezken yeniden koşmaya başladı

54 yaşındaki Jon Reeves, sabahları merdivenlerden inmekte zorlanmaya başlayınca, yaşadığı diz ağrısının basit spor sakatlanmasından daha fazlası olduğunu anladı. Oxfordshire’da yaşayan iki çocuk babası Reeves, her gün yaptığı koşulardan ve düzenli badminton maçlarından dolayı dizlerini sarıyor ve günü atlatabilmek için ağrı kesici alıyordu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; 2020 yılında doktorlar Reeves’e ‘osteoartrit teşhisi’ koydu. “Bu teşhisi duymak yıkıcıydı” diyen Reeves, “Bunun yaşlılara özgü bir hastalık olduğunu sanıyordum ve daha da kötüleşmesinden korktum” ifadelerini kullandı.

AMELİYATINI ERTELEDİ, DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ KEŞFETTİ

Başlangıçta iltihap önleyici ilaçlar ve hafif egzersizler önerilen hasta, zamanla daha da kötüleşti ve doktorlar her iki dizi için de protez ameliyatı gerekebileceğini bildirdi. Ancak Reeves; akupunktur, ağırlık antrenmanı ve Akdeniz tipi beslenmeyi birleştirerek ağrı seviyesini büyük ölçüde azalttı ve ameliyatı ertelemeyi başardı.

“ŞU AN İNANILMAZ İYİYİM”

“Şu anda inanılmaz bir şekilde iyiyim. Büyük ölçüde ağrılarım azaldı. Yeniden doğa yürüyüşleri, yüzme, bisiklet ve dalmaçyalı köpeğim Oscar’la uzun yürüyüşler yapabiliyorum” dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlara göre Reeves gibi binlerce hasta, basit yaşam tarzı değişiklikleriyle ameliyatı geciktirebilir hatta tamamen önleyebilir.

Doktorlar, ağrıyı azaltmaya yardımcı olan diyet değişikliklerinden etkili takviyelere ve uygun egzersizlere kadar birçok yöntemin, diz protezi ameliyatını önlemede etkili olabileceğini belirtiyor. Peki, bu yöntemler neler?

AKDENİZ DİYETİ AĞRILARI AZALTMADA ETKİLİ

Uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olarak gösterilen Akdeniz diyeti, artrit belirtilerini hafifletmede de önemli rol oynayabilir.

Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yaygın olan bu beslenme tarzı; taze meyve ve sebzeler, balık ve tavuk, tam tahıllar ve zeytinyağı üzerine kuruluyken, kırmızı et ve şekerli gıdaların tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

2016 yılında diz osteoartriti bulunan 4 binden fazla kişiyle yapılan bir araştırma, bu diyete en sıkı şekilde uyanların ciddi eklem ağrısı yaşama olasılığının belirgin şekilde daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bu kişiler genel fiziksel sağlıkta daha yüksek puan aldı ve depresyon belirtileri daha az görüldü.

Uzmanlara göre, Akdeniz diyetinin iltihap önleyici özellikleri şişmiş eklemlerin yatışmasına yardımcı olurken, kalp sağlığını koruma ve kilo kontrolünü destekleme gibi artrit risk faktörlerini de azaltıyor.

KİREÇLENMEYE KARŞI İLK SAVUNMA ‘KAS GÜCÜ’

Uzmanlar, osteoartrit (kireçlenme) ağrısını yönetmenin ve hastalığın önüne geçmenin en etkili yolunun kas gücünü artırmak olduğunu söylüyor.

Leeds Üniversitesi'nden Romatoloji Profesörü Philip Conaghan, 40 ile 75 yaş arasındaki pek çok hastasında diz, kalça ve diğer eklem ağrıları gördüğünü belirterek, "Kas zayıflığı neredeyse herkeste var" diyor. Conaghan'ın önerisi net: “Önce güçlenin, sonra forma girin.”

Güçlenmenin faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine dergisinde geçen yıl yayımlanan bir derleme çalışması, kuvvet antrenmanlarının diz ve kalça osteoartriti olan kişilerde ağrıyı önemli ölçüde azalttığını, işlevselliği, performansı ve yaşam kalitesini artırdığını ortaya koydu.

AKUPUNKTUR ETKİLİ OLABİLİR

Osteoartrit (kireçlenme) ağrısıyla başa çıkmak isteyen birçok hasta, akupunktur tedavisinin etkili olduğunu söylüyor. Bu hastalar, akupunkturun ağrıyı hafifleterek uzun vadeli rahatlama sağlayan güçlendirme egzersizlerini yapmalarına olanak tanıdığını belirtiyor.

Binlerce yıllık Çin tıbbına dayanan akupunktur, vücudun belirli noktalarına ince iğnelerin batırılmasıyla uygulanıyor. Bu yöntemle doğal ağrı kesici kimyasalların salgılanmasının teşvik edildiği, dolaşımın iyileştirildiği ve sertliğin azaltıldığı düşünülüyor.

Bilimsel kanıtlar karışık olsa da giderek artıyor. 2025 yılında yapılan ve 14 bin kişiyi kapsayan 18 çalışmanın incelendiği bir derleme, akupunkturun osteoartritte ağrıyı azaltma ve işlevselliği artırma konusunda etkili olduğunu ortaya koydu. Diğer araştırmalar ise daha çok kısa vadeli mütevazı faydalar gösteriyor.