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Diyabet ilacı diz ağrısına iyi gelir mi? Umut veren araştırma sonucu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Diyabet ilacı diz ağrısına iyi gelir mi? Umut veren araştırma sonucu
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diz ağrısı günümüzde orta yaş üstü kişilerin en çok şikâyet ettiği problemlerden biri. Yeni bir klinik çalışma, diyabet ilacı metforminin diz ağrısını hafifletmede etkili olabileceğini ortaya koydu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Jamanetwork’de yayımlanan bir çalışmada 107 kişi altı ay boyunca izlendi. Metformin kullananlarda diz ağrısında yüzde 30 iyileşme sağlandı. Plasebo grubunda iyileşme oranı yalnızca yüzde 19’da kaldı. Metforminin, diz sertliği ve işlev kaybını azaltmada da etkili olduğu görüldü.

Etkiler özellikle fazla kilolu kişilerde, kadınlarda ve diz kireçlenmesinin erken evresinde daha belirgindi. Bu çalışma metforminin, sadece diyabet değil, eklem sağlığı için de umut veren bir tedavi adayı olabileceğini ancak daha büyük ölçekli çalışmaların şart olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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