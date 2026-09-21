Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emine Erdoğan, New York’ta Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Rosangela Lula da Silva ile Türkevi’nde bir araya geldi. Görüşmede çevre sorunları, iklim kriziyle mücadele ve COP31 sürecine yönelik çalışmalar ele alındı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Emine Erdoğan’dan New York’ta iklim diplomasisi! Brezilya Devlet Başkanı’nın eşiyle görüştü

EMİNE ERDOĞAN, ROSANGELA LULA DA SİLVA İLE BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula da Silva ile bir araya geldi. Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile COP30 Başkanı Büyükelçi Andre Correa do Lago de hazır bulundu.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE İKLİM KRİZİ VE COP31 VARDI

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya Devlet Başkanı'nın değerli eşi Rosangela Lula da Silva Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan New York’ta iklim diplomasisi! Brezilya Devlet Başkanı’nın eşiyle görüştü

Emine Erdoğan daha sonra Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi. Türkevi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı, değerli dostum Fatima Maada Bio Hanımefendi ile Türkevi'nde buluştuk. Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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