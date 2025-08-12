CANLI | Canlı anlatım: Fenerbahçe - Feyenoord

Canlı Anlatım Özeti İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

12.08.2025 20:21

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

13' Hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın çaprazdan vuruşu auta çıktı.

12.08.2025 20:20

SARI KART

11' Sauer, Duran'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12.08.2025 20:05

İLK DÜDÜK ÇALDI

1' Romanyalı hakem Istvan Kovacs, Kadıköy'de ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

12.08.2025 19:00

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ PLAY-OFF

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda'nın zorlu ekibi Feyenoord ile bu akşam karşı karşıya gelecek.

Hollanda'daki maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle sahasında kazanıp adını play-off turuna yazdırmak istiyor.

12.08.2025 19:00

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

12.08.2025 19:00

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Hollanda'da oynanan ilk mücadele, Feyenoord'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, rövanş maçında Feyenoord'u iki farklı mağlup etmesi halinde rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.

Mücadelenin 90 dakikası Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetiyle tamamlanması halinde uzatmalara geçilecek. Uzatmalar da sarı-lacivertlilerin tek farklı üstünlüğüyle sonuçlanırsa penaltı atışları, turu geçen takımı belirleyecek.

Beraberlik ve Feyenoord galibiyetinde ise Hollanda temsilcisi tur atlayan taraf olacak.

Yer: İstanbul