Maç öncesinde hakeme bıçaklı saldırı! MHK'den açıklama

- Güncelleme:
İzmir'de oynanan Altay-Eskişehirspor maçı öncesi, karşılaşmada görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya, müsabaka öncesi kaldığı otel çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayıp bacağından yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1467 sokakta meydana geldi. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya (27), sokakta bulunduğu esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kaya, tartıştığı kişi tarafından sol bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Kaya, burada tedavi altına alındı. Yardımcı hakem Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"NE BAKIYORSUN" TARTIŞMASI

Olayla ilgili polis ekiplerine ifade veren Kaya'nın ifadesinde, saldırganı tanımadığını ve 'niye bakıyorsun' diyerek kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MHK'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, olayın ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), Emre Kaya'nın yerine maça Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkoçak'ı yardımcı hakem olarak atadı. MHK'nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3. Lig 4. Grup Altay - Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. yardımcı hakemi Emre Kaya’nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır."

