Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Konyaspor, Başakşehir'i eli boş gönderdi

Konyaspor, Başakşehir'i eli boş gönderdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konyaspor, Başakşehir&#039;i eli boş gönderdi
Trendyol Süper Lig, Futbol, Maç Sonucu, Spor Haberleri, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10 dakikada sağ kanttan topla gelen Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.

15. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Brnic'in ortasında topla buluşan Crespo'nun pasında, ceza sahası dışından topa gelişine vuran Yusuf Sarı'nın şutunu Deniz Ertaş çıkardı.

43. dakikada Andzouana'nın ceza saha içerisinde yerden ortasında topla buluşan Muleka'nın şutunu, kaleci Muhammed Şengezer çeldi.

45. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak, Opoku'ya çarparak ağlara gitti.

55. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orta alanda topla buluşan Crespo'nun pasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

69. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Crespo'nun pasında topa gelişine vuran Shomurodov'un şutu yandan dışarıya çıktı.

82. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Shomurudov'un şutu yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 68 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 65 Pedrinho), Umut Nayir

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 63 Kaluzinski), Yusuf Sarı (Dk. 63 Fayzullayev), Crespo, Harit (Dk. 76 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 46 Da Costa), Shomurodov

Goller: Dk. 15 Ndao, Dk. 45 Opoku (kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55. Shomurodov (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 64 Bardhi (TÜMSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Uğurcan Yazğılı, Dk. 84 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Tedesco'dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Tedesco'dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadım - SporTedesco'dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadımGökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladı: O sözler olay çıkarmıştı - SporGökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladıFenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu: Tedesco'dan şaşırtan tercih - Sporİşte Fenerbahçe'nin 11'i: Tedesco'dan şaşırtan tercihSüleyman Hurma'dan zehir zemberek açıklamalar: Artık bu lig oynanmaz, durdurun - Spor"Artık bu lig oynanmaz, durdurun"Altay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı - SporAltay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradıFIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde kazanan İtalya oldu - Sporİtalya üst üste ikinci kez şampiyon oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...