Süper Lig ekibinden MHK'ye istifa çağrısı: Türk futbolunda elle asist yapıldı
Güncelleme:
Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, mücadelenin ilk devresinin bitmesinin ardından yaptığı paylaşımla MHK'yi istifaya davet etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir, maçın ilk devresinin ardından olay bir paylaşım yaparak MHK yönetimini istifaya çağırdı.
HAKEM KARARLARINA TEPKİ
Müsabakanın 16. dakikasında Konyaspor'un Alassane Ndao ile öne geçtiği golü paylaşan İstanbul ekibi, pozisyonda elle oynama olduğunu belirtip hakem kararlarına tepki gösterdi.
"BUGÜN ELLE ASİST YAPILDI"
Gol pozisyonunun videosunu paylaşan Başakşehir, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı! MHK istifa." notunu düştü.
