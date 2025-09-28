Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig ekibinden MHK'ye istifa çağrısı: Türk futbolunda elle asist yapıldı

Süper Lig ekibinden MHK'ye istifa çağrısı: Türk futbolunda elle asist yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig ekibinden MHK&#039;ye istifa çağrısı: Türk futbolunda elle asist yapıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, mücadelenin ilk devresinin bitmesinin ardından yaptığı paylaşımla MHK'yi istifaya davet etti. 

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir, maçın ilk devresinin ardından olay bir paylaşım yaparak MHK yönetimini istifaya çağırdı. 

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Müsabakanın 16. dakikasında Konyaspor'un Alassane Ndao ile öne geçtiği golü paylaşan İstanbul ekibi, pozisyonda elle oynama olduğunu belirtip hakem kararlarına tepki gösterdi. 

"BUGÜN ELLE ASİST YAPILDI"

Gol pozisyonunun videosunu paylaşan Başakşehir, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı! MHK istifa." notunu düştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konyaspor, Başakşehir'i eli boş gönderdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konyaspor, Başakşehir'i eli boş gönderdi - SporKonyaspor, Başakşehir'i eli boş gönderdiFenerbahçe'de Tedesco'dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadım - SporTedesco'dan eleştirilere cevap: Bu mesleğe dün başlamadımGökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladı: O sözler olay çıkarmıştı - SporGökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladıFenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu: Tedesco'dan şaşırtan tercih - Sporİşte Fenerbahçe'nin 11'i: Tedesco'dan şaşırtan tercihSüleyman Hurma'dan zehir zemberek açıklamalar: Artık bu lig oynanmaz, durdurun - Spor"Artık bu lig oynanmaz, durdurun"Altay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı - SporAltay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı
Sonraki Haber Yükleniyor...