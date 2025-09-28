Mekke Kulesi yerle bir oldu: Gazze’de İsrail’in füzeli saldırısı kamerada

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan yüksek katlı bir binaya saldırı düzenlediği anlar kaydedildi.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yer alan çok katlı “Mekke Kulesi" tahliye uyarısının ardından füzelerle hedef alındı. Yüzlerce Filistinlinin sığındığı bina yerle bir oldu.

İsrail, 15 Eylül’de ise Gazze Şehri’nin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı Al-Ghafri Kulesi’ni yıkmıştı.