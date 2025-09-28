Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Mekke Kulesi yerle bir oldu: Gazze’de İsrail’in füzeli saldırısı kamerada

Mekke Kulesi yerle bir oldu: Gazze’de İsrail’in füzeli saldırısı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Gazze, Füze Saldırısı, Filistin, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Gazze Şehri’ndeki çok katlı “Mekke Kulesi"ni füzelerle hedef aldı. Yüzlerce Filistinlinin sığındığı bina yerle bir oldu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan yüksek katlı bir binaya saldırı düzenlediği anlar kaydedildi.

Mekke Kulesi yerle bir oldu: Gazze’de İsrail’in füzeli saldırısı kamerada - 1. Resim

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yer alan çok katlı “Mekke Kulesi" tahliye uyarısının ardından füzelerle hedef alındı. Yüzlerce Filistinlinin sığındığı bina yerle bir oldu.

Mekke Kulesi yerle bir oldu: Gazze’de İsrail’in füzeli saldırısı kamerada - 2. Resim

İsrail, 15 Eylül’de ise Gazze Şehri’nin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı Al-Ghafri Kulesi’ni yıkmıştı.

Mekke Kulesi yerle bir oldu: Gazze’de İsrail’in füzeli saldırısı kamerada - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
İlhan Palut üzgün, Şota Arveladze mutlu
