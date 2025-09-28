Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış
Yağış, Sel, Su Baskını, Heyelan, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Pazartesi günü 17 il için sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. İçişleri Bakanlığı da vatandaşlara resmi uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Pazartesi günü için yurdun birçok bölgesini kapsayan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yayımladı. Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış - 1. Resim

İSTANBUL VE MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda pazartesi günü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Saat 00.00’dan öğlen 12.00’ye kadar etkili olması beklenen yağışların özellikle Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile İstanbul’un Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Eyüp, Çatalca ve Sarıyer) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış - 2. Resim

EGE’DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Ege Bölgesi’nde de pazartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Saat 09.00 ile 20.00 arasında Aydın çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi risklere dikkat çeken Meteoroloji, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini hatırlattı.

Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış - 3. Resim

BATI KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için de kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bölge genelinde 06.00 ile 18.00 saatleri arasında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış - 4. Resim

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN UYARI

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden Meteoroloji’nin uyarılarını paylaşarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakanlığın açıklamasında, “Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış - 5. Resim

Kaynak: HABER MERKEZİ
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu! Binali Aslan'ın katilleri öldürüldüVeliaht yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht 4. bölüm için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu! Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü - GündemMİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu!Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO'da gövde gösterisi! Tiger Meet 2025 Tatbikatı’nda boy gösterdiler - GündemTürk Hava Kuvvetleri'nden NATO'da gövde gösterisi!Can Holding soruşturmasında yeni dalga! Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı - GündemTurgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldıBakan Ersoy, İtalya'da WTTC Küresel Zirvesi'ne katıldı: "Gece müzeciliği turizm açısından çok önemli" - GündemBakan Ersoy, WTTC Küresel Zirvesi'ne katıldı!DEM Partili Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Karşı duruşlara rağmen 1 yıldır bu sürecin devam etmesi çok değerli - GündemDEM Partili Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı!Can Holding soruşturması: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı - GündemCan Holding patronu Kemal Can tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...