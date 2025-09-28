Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve 16 ilde sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Pazartesi günü için yurdun birçok bölgesini kapsayan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yayımladı. Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

İSTANBUL VE MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda pazartesi günü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Saat 00.00’dan öğlen 12.00’ye kadar etkili olması beklenen yağışların özellikle Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile İstanbul’un Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Eyüp, Çatalca ve Sarıyer) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.

EGE’DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Ege Bölgesi’nde de pazartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Saat 09.00 ile 20.00 arasında Aydın çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi risklere dikkat çeken Meteoroloji, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini hatırlattı.

BATI KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için de kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bölge genelinde 06.00 ile 18.00 saatleri arasında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN UYARI

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden Meteoroloji’nin uyarılarını paylaşarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakanlığın açıklamasında, “Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.” ifadelerine yer verildi.