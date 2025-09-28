ABD'de kiliseye silahlı saldırı düzenlendi! Michigan'da alevler yükseldi

DIŞ HABERLER - Michigan'daki Mormon Kilisesi'nde silahlı saldırının ardından kilisenin alevler içinde kaldığı drone görüntüleri ortaya çıktı.

Yerel polis sosyal medyada yaptığı açıklamada, pazar günü Michigan'ın doğusundaki bir kilisede silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Reuters'tan alınan bilgilere göre; Grand Blanc İlçesi Polis Departmanı Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, olayın Detroit'in kuzeybatısındaki küçük bir topluluk olan Grand Blanc'taki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...