ABD'de kiliseye silahlı saldırı düzenlendi! Michigan'da alevler yükseldi
Dünya Haberleri / Haber Merkezi
ABD'nin Michigan eyaletindeki Mormon Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırısı sonrası kilisede yangın çıktı. Olayın ardından ölü veya yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.
DIŞ HABERLER - Michigan'daki Mormon Kilisesi'nde silahlı saldırının ardından kilisenin alevler içinde kaldığı drone görüntüleri ortaya çıktı.
Yerel polis sosyal medyada yaptığı açıklamada, pazar günü Michigan'ın doğusundaki bir kilisede silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.
Reuters'tan alınan bilgilere göre; Grand Blanc İlçesi Polis Departmanı Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, olayın Detroit'in kuzeybatısındaki küçük bir topluluk olan Grand Blanc'taki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nde meydana geldiğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
