MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu! Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü Binali Aslan'ın cesedinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alana gömülü bulunmasıyla ilgili faillerin yakalanmasına yönelik Suriye'de operasyon düzenlendiğini bildirdi.

BİNALİ ASLAN'I ÖLDÜRÜP SURİYE'YE KAÇTILAR

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Aslan'ın (65) aracını kiralayıp, daha sonra öldüren terör örgütü DEAŞ görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlendiğini kaydetti.

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıklarının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasbedilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda, Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği köyünde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında araç sahibi Binali Aslan isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A. ve N.S. isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara il emniyet müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

ANKARA'DA ÖLDÜRÜP MERSİN'E GÖMDÜLER