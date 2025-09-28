MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu! Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir." denildi. Ankara'da kaybolan servis şoförü Binali Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülüp ormanlık alana gömülmüş halde bulunmuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü Binali Aslan'ın cesedinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alana gömülü bulunmasıyla ilgili faillerin yakalanmasına yönelik Suriye'de operasyon düzenlendiğini bildirdi.
BİNALİ ASLAN'I ÖLDÜRÜP SURİYE'YE KAÇTILAR
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Aslan'ın (65) aracını kiralayıp, daha sonra öldüren terör örgütü DEAŞ görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlendiğini kaydetti.
MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıklarının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasbedilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda, Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği köyünde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında araç sahibi Binali Aslan isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A. ve N.S. isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara il emniyet müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."
ANKARA'DA ÖLDÜRÜP MERSİN'E GÖMDÜLER
Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü Binali Aslan (65), Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülüp ormanlık alana gömülmüş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.
Aracıyla ortadan kaybolan Aslan'ın, AŞTİ'de yanına yaklaşan iki kişinin kendilerini Gölbaşı'na götürmesini istemesi üzerine şüphelileri aracına aldığı öğrenildi.
Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Aslan'a ait aracın Hatay'a doğru gittiğini ve kimliği belirsiz kişilerce kullanıldığını tespit etti.
Yapılan aramada Binali Aslan'ın cansız bedeni, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.
Mersin Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Ankara'ya getirilen Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.