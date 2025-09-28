Slovakya tank filosunu yeniliyor: Yerli ve milli Tulpar favoriler arasında gösterildi

Türkiye’nin savunma sanayisinin göz nuru projelerinden biri olan Otokar üretimi Tulpar, Avrupa’da gündeme oturdu.

Slovakya, gelecekteki tank filosu için yalnızca iki aday belirledi: İngiliz-İsveç ortak yapımı CV90120 ve Türk yapımı Tulpar.

ANKARA ÖNE ÇIKIYOR

Slovak haber ajansı Teraz’ın aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Kalinak, değerlendirmelerin iki platform üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Bakanlık, Türk platformunun adını açıklamadı ancak yerel basına göre,en güçlü ihtimal Otokar Tulpar oldu.

Tulpar, piyade savaş aracı olarak geliştirilen modüler bir platform. 120 mm’lik yivsiz top entegrasyonu ile hafif tank konfigürasyonuna dönüştürülebiliyor. Esnek tasarımı sayesinde hem hareket kabiliyeti hem de ateş gücü bakımından NATO ülkelerinin ilgisini çekiyor.

DAHA UCUZ, DAHA ÇEVİK Bakan Kalinak,, hem Tulpar’ın hem de CV90120’nin geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatarak, klasik ana muharebe tanklarına kıyasla maliyet avantajına dikkat çekti. Açıklamasına göre, yeni nesil araçlar, eski tanklara kıyasla satın alma ve bakım giderlerinde yüzde 40–50 tasarruf sağlayabilir. Slovakya ayrıca yerli savunma sanayisine üretim payı açmayı planlıyor. Kalinak, sürecin Slovak endüstrisi için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi. Slovak haber ajansı Teraz haberinde, "Slovakya’nın tercihi, yalnızca tank filosunu yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin Orta Avrupa’da stratejik ortak olarak konumunu güçlendirecek." dedi. Slovakya’nın seçimi, Avrupa kara savaş doktrininde yaşanan dönüşümün de göstergesi. Artık pahalı ve ağır tankların yerine, daha hafif, ekonomik ve yüksek hareket kabiliyetine sahip platformlara yönelim artmış durumda.

TULPAR MI, CV90120 Mİ?

CV90120, NATO ülkelerinde kullanılan CV90 ailesinden türetilmiş, güçlü 120 mm topa sahip bir platform.

Slovakya, yeni nesil tank filosu için İngiliz-İsveç ortak yapımı CV90120 ile Türk savunma sanayisinin gururu Otokar üretimi Tulpar arasında karar vermeye hazırlanıyor. Slovak basını, maliyet avantajı ve yüksek hareket kabiliyetiyle Tulpar’ın favoriler arasında öne çıktığını yazdı.

Tulpar ise modüler yapısı, esnek konfigürasyonları ve Türkiye’nin yükselen savunma teknolojileri sayesinde ihracatta dikkat çekiyor.

Her iki araç da benzer ateş gücü sunsa da, Slovakya’nın maliyet, hareket kabiliyeti ve yerli üretim katkısı kriterleri göz önüne alındığında, Türk yapımı Tulpar’ın elinin güçlü olduğu kaydedildi.