Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında bir yandan Türkiye ile “diyalog” mesajı verirken, diğer yandan Ankara’ya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında söylem ve talepler arasındaki çelişkiyle öne çıktı.

Bir yandan “diyalog” mesajı verirken, diğer yandan Türkiye’ye yönelik eleştirilerini ve şartlı taleplerini sürdürdü.

Miçotakis, 1995’te TBMM tarafından alınan ve Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine genişletmesi halinde “savaş nedeni” (casus belli) sayılacağına dair kararın kaldırılmasını istedi.

“Türkiye, Yunanistan’a karşı savaş tehdidini geri çekmelidir. 30 yıldır süregelen karar, dost ülkeler arasındaki ilişkilerde yer bulmamalıdır” ifadelerini kullanan Miçotakis, Kıbrıs konusunda da bilinen iddialarını yineledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye’yi hedef aldı: “Diyalog” derken şart öne sürdü - 1. Resim

YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYOR

Atina, Türkiye’nin SAFE programına katılması için “casus belli” kararının kaldırılmasını şart koştu.

2030’a kadar 150 milyar dolarlık bütçeyi kapsayan program, Türk savunma sanayisine Avrupa kapısını açacak.

Ancak Yunanistan’ın bu engelleme girişimleri sonuçsuz kaldı. NATO kaynakları, Türkiye’nin ittifak içindeki rolüne vurgu yaparak Atina’ya uyarı gönderdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de AB büyükelçileriyle yaptığı toplantıda Türkiye’nin SAFE programına katılımına açık destek verdi.

Rutte, Türkiye’nin katılımının sadece NATO-AB ilişkilerini güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ittifak içindeki hassas bilgi paylaşımı konusundaki engelleri de yumuşatacağını Yunan makamlarına iletti.

“Türkiye’nin askeri kapasitesi tanınmalı, Ankara’ya iyi niyet gösterilmeli” diyen Rutte, AB ülkelerine de çağrıda bulundu.

