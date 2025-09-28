Yunanistan Sumud Filosu’nu taciz mi etti? Türk SİHA’ları hedefe kilitlendi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’de kritik bir noktaya ulaştı.

Baykar üretimi Türk SİHA'ları, filonun güvenliğini sağlamak üzere bölgede aktif olarak devriye gezerken, Yunan savaş uçakları bu varlığa karşı sorti uçuşları gerçekleştirdi.

Sumud Filosu’na yakın kaynaklar, Türk İHA’larının filosu "tepeden izlediğini" ve herhangi bir saldırıya karşı bölgede "nöbet tuttuğunu" bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yunanistan Hava Kuvvetleri ise Türk insansız hava araçlarının bölgedeki devriyesine karşılık olarak savaş uçaklarını havalandırdı. Açık kaynaklı radar verilerine göre, Yunan jetleri doğrudan filoya yaklaşan hava unsurlarına yöneldi.

Uçuş profilleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de birden fazla İHA platformuyla eş zamanlı gözetim sağladığını gösteriyor. Buna göre:

Bayraktar TB2, düşük irtifada seyir yaparak taktik seviye gözetim görevini yürütüyor.

Bayraktar Akıncı, yüksek irtifada uzun süreli uçuş gerçekleştirerek geniş alanlı stratejik izleme sağlıyor.

Yunan ordusu tarafından kullanılan İsrail yapımı IAI Heron tipi İHA’ların daha öncede Gazze’ye doğru ilerleyen yardım filosunun üzerinde uçtuğu ortaya çıktı.

Yunan basını, şimdi de Heron’un Sumud Filosu’nu izlediğini doğruladı.

INFO-WAR adlı Yunan haber sitesi, Heron’un bölgedeki görevini detaylandırdı ve daha önce İsrail'e ait bir İHA'nın başka bir yardım gemisini bombaladığını iddia etti.

Ayrıca bu saldırıya katılan bir İsrail savaş uçağının Yunan hava sahasını kullandığı öne sürüldü.

Jerusalem Post gazetesine göre Türkiye, son iki gündür Gazze'ye ilerleyen filoyu yüksek irtifalı ve uzun menzilli insansız hava araçlarıyla izliyor.

Gazetede yer alan analizde, "Ankara'nın SİHA'ları saatler boyunca havada kalıyor, bölgedeki insani misyonu kesintisiz takip ediyor" ifadeleri dikkat çekti.

Filonun Girit güneydoğusuna doğru ilerleyişi sürerken, Türk donanmasına ait bir fırkateynin de bölgede olduğu kaydedildi.

Greek City Times, Türk fırkateyni ile SİHA’ların koordineli olarak bölgede faaliyet yürüttüğünü belirtti. Haberde, "Türkiye, Sumud Filosu'nu korumak için Doğu Akdeniz'de operasyon yürütüyor" ifadeleri yer aldı.

Aynı anda Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın da bölgeyi radar takibine aldığı görüldü.

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRIDA YUNANİSTAN DETAYI

24 Eylül gecesi, Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu, Yunan kara sularına yaklaşık 30 kilometre mesafede seyrederken hava saldırısına uğradı. Görgü tanıklarına dayandırılan bilgilere göre, yaklaşık 20 insansız hava aracı, filo üzerinde uçuş yaparak gaz kapsülleri ve küçük patlayıcılar bıraktı. Aynı zamanda haberleşme sistemlerini devre dışı bırakan sinyal bozucu ekipmanlar kullanıldı.

Saldırıda kullanılan İHA’ların, 15 ila 50 kilometre menzilli, gemi üzerinden konuşlandırılabilen Djamitris tipi araçlara benzediği ifade edildi. Bu model, geçmişte Gazze’de patlayıcı taşıyan taktik drone olarak kullanılmasıyla biliniyor.

Uydu verilerine göre saldırı sırasında filoya yakın bölgede yalnızca iki ticari gemi tespit edildi. Bunlardan biri, "Hadi" adlı dökme yük gemisi olup, Yunanistan merkezli bir şirket tarafından işletiliyor. Geminin, Tunus’tan bu yana filoyu takip ettiği bildirildi.

Diğer gemi olan "Uranus 2", yine Yunanistan merkezli başka bir şirkete ait ve saldırı anında filodan kilometrelerce uzakta konumlandı. Yapılan analizlerde, her iki gemiyle ilgili Tel Aviv bağlantılı kayıtların bulunduğu belirtildi.

DOĞU AKDENİZ'DE ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Saldırıyla eş zamanlı olarak, Girit'ten havalanan Super King ISR tipi bir gözetleme uçağı ile Yunanistan tarafından işletilen Heron İHA’nın bölgede faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Radar sinyallerine göre, Heron tipi İHA’nın uçuşu sırasında iki kez sinyal kaybı yaşandı ve rotasında ani sapmalar tespit edildi.

Söz konusu gelişmeler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında son dönemde artan askeri ve istihbarat iş birliğini yeniden gündeme taşıdı. İddialara göre, İsrail kısa süre önce Kıbrıs’taki Papos Hava Komutanlığı Üssü’nde ayrıcalıklı statü kazandı ve Larnaka ile Papos havalimanlarının güvenliğinden sorumlu hale geldi.

Bölgede görev yapan bazı ticari gemilerin, geçmişte istihbarat amaçlı faaliyetlerde kullanıldığı yönündeki iddialar, sivil görünümlü platformlarla yürütülen operasyonlara dair uluslararası şüpheleri de artırıyor.