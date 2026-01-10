Ankara Büyükşehir Belediyesi, barajdan su çekecek pompaya para bulamadığı için 6 milyon insanı susuz bıraktı. Başkentin 11 ilçesinde sular kesik. Esnaf iş yapamaz hâle geldi. Günlerdir susuz kalan bazı semtlerde salgın tehlikesi belirmeye başladı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Başkent Ankara kış ortasında susuzluğun pençesine düştü. Akyurt, Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan ve Yenimahalle’de su kesintileri yaşandı. Eylül ayında Kesikköprü hattında yaşanan arıza sebebiyle uzun süreli su kesintilerinin uygulandığı şehir âdeta 90’lara döndü. Planlı ve plansız olarak yapılan kesintiler vatandaşı canından bezdirdi. Esnaf iş yapamaz hâle gelirken günlerdir suların akmadığı bazı mahalleler hijyen sağlanamadığı için salgın tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ESNAF TAŞIMA SUYLA ÇALIŞIYOR

Zor durumda kaldıklarını belirten kadın kuaförü Köksal Dedeoğlu “Dört gündür suyumuz akmadı. Hizmet vermeye başlıyoruz, müşterimin saçını boyuyorum, yıkayacağım zaman bakıyorum ki sularımız kesilmiş. Marketten bidonlarla aldığımız suları ısıtıp hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşteri geliyor su yok. Su geliyor, müşteri yok. Temizlik, hijyen açısından zaten rezillik” dedi.

CHP’DE DE RAHATSIZLIK OLUŞTU

Esnafından öğrencisine, herkese mağduriyet yaşatan su kesintileri, CHP’de de rahatsızlığa yol açtı. Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Yavaş’ın, sorunların kronikleşmesi nedeniyle iyice geri planda kaldığı ifade ediliyor. CHP kurmaylarının “Trafik, toplu ulaşım ve su kesintileri halkı çok fazla etkiliyor. Bu sorunların kronik hâle gelmesi Yavaş’ın oy kaybetmesine yol açıyor” itirafında bulunduğu belirtiliyor.

Başkent 2026 yılında 90ları yaşıyor: 11 ilçede su yok, Ankara perişan

ANKARA’YI İZMİR’E ÇEVİRDİNİZ

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özel ve Yavaş’a tepki gösterdi. Baykoç “Allah’ın suyundan para mı alınır?’ ile başlayan ‘yalan rüzgârı’, parayla dahi şehrine su veremeyen sorumsuzluğun duvarına çarptı. DSİ tarafından yapılan açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkan için tam bir utanç vesikası. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentimize en temel hakkımız olan suyu dahi sağlayamadığı gibi şehrimizi 40 yıl geriye sürüklediği hepimizin malumu. Başkentimizi, sorunun çözümünü çalışıp proje üretmek yerine yapay zekâda arayan bir anlayışla baş başa bırakamayız. Ankara’yı, İzmirleştirmelerine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABB’DEN İDDİALARA YALANLAMA

Bu arada, su kriziyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı müfettişleri görevden aldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ankara’daki su yönetimiyle ilgili süreçlerde görev yapan müfettişler; hazırladıkları raporlar, Kesikköprü Ana İsale Hattı’na ilişkin tespitleriyle alakalı değil; tamamen haklarında ortaya çıkan ağır hukuki ve idari süreçler nedeniyle gerçekleşmiştir" denildi.

Bu arada ASKİ, Çamlıdere Barajı’nda yürütülen çalışmaların önceki gece tamamlandığını, dün akşam itibarıyla basınç düşüklüğü probleminin giderildiğini açıkladı.

