Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan yorumu! "Kolay değil...."

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Wall Street Journal’a (WSJ) verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile görüşmenin iptal edilmesinin ardından konuşan Miçotakis, “Her zaman kolay toplantılar olmadı ama sorunları açıkça tartışmayı savunuyorum” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Wall Street Journal’a (WSJ) verdiği geniş kapsamlı röportajda Türkiye, ekonomi, enerji ve Donald Trump’a dair önemli açıklamalarda bulundu. Röportaj, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York’ta yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

'TÜRKİYE İLE İLETİŞİM KANALLARI AÇIK'

Miçotakis, Erdoğan ile resmi görüşmenin gerçekleşmemesine rağmen diyalog kanallarının açık tutulduğunu belirtti. “Türkiye ile açık bir iletişim kanalına sahip olmak, tüm konularda hemfikir olduğumuz anlamına gelmez” dedi. Başbakan, göreve geldiğinden bu yana Erdoğan ile yedi kez görüştüğünü hatırlatarak “Her zaman kolay toplantılar değildi ama sorunları açıkça tartışmayı savunuyorum” ifadelerini kullandı.

GİRİT'İN GÜNEYİNDEKİ HİDROKARBON ÇIKIŞI

Röportajda en dikkat çekici bölümlerden biri Girit’in güneyindeki hidrokarbon aramalarıyla ilgiliydi. Miçotakis, ABD’li enerji devi Chevron’un dikkatini çeken ihaleye atıfta bulunarak “Egemenlik haklarımızı kullanıyoruz, bu Chevron tarafından tanınıyor. Türkiye ile bu konuda konuşacak hiçbir şeyimiz yok” dedi. Başbakan, Ankara’nın rahatsızlığına yönelik ise Fransızca “C’est la vie” (Hayat böyle) sözleriyle cevap verdi.

'TÜRKLERLE YAPICI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Miçotakis, Türkiye ile iş birliğinin tamamen bitmeyeceğini de vurguladı. “Onlarla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve karşılıklı ilgi gören projeler bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

TURİZMDE TÜRK VİZESİ VURGUSU

WSJ Genel Yayın Yönetmeni Emma Tucker ile sohbet sırasında turizm de gündeme geldi. Miçotakis, son iki yılda uygulanan “ekspres vize” sistemiyle 100.000’den fazla Türk vatandaşının Doğu Ege adalarını ziyaret ettiğini söyledi. “Bu, halklar arası ilişkilerde atılabilecek olumlu adımlara örnek” diye konuştu. Tucker, Yunanistan tatilinde kaldığı otelde “gürültücü bir Türk aile” ile karşılaştığını aktarırken, Miçotakis “Yunanistan’ı tatil için seçen birçok Türk tanıyorum ve hepsi hoş karşılanıyor” dedi.

Miçotakis, röportajda ülke ekonomisinin toparlanma sürecine dikkat çekti. Yunanistan’ın borç krizinden çıkışındaki başarıyı vurgularken, popülist akımların yükselişine karşı uyarılarda bulundu.

Röportajın bir diğer önemli başlığı ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Miçotakis, Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik sert eleştirilerine değinerek Yunanistan’ın “cehenneme gitmeyeceğini” söyledi.

