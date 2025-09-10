Rum–Yunan hattı kopma noktasında: Rüşvet skandalı Dışişleri Bakanı Yerapetritis'i vurdu

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlama girişimiyle kurulan Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçgeni, rüşvet skandalıyla sarsıldı.

Avrupa Birliği destekli Great Sea Interconnector (GSI) projesinde patlak veren yolsuzluk soruşturması, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in kayınpederine kadar uzandı.

Yunan medyası ve Rum Sigma Kanalı, Avrupa Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada EuroAsia Interconnector Ltd adlı şirketin incelendiğini ve bu şirketin, Bakan Yerapetritis’in kayınpederine ait şirketle bağlantılı olduğunu yazdı.

Rüşvetle anılan proje, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında enerji bağlantısını ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya uzanmayı hedefliyordu.

YERAPETRİTİS'İN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa Savcılığı’nın başlattığı rüşvet soruşturmasında adının aile bağı üzerinden geçmesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’i hedef haline getirdi. Kayınpederine ait şirketin, tartışmalı enerji projesi EuroAsia Interconnector Ltd ile olan bağlantısı gündeme bomba gibi düşerken, Yerapetritis’ten günlerdir konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi Atina’da rahatsızlığa neden oldu.

Rum lider Hristodulidis’in medya eliyle Atina’ya karşı kampanya başlattığı öne sürüldü.

Güney Kıbrıs yönetiminin, projeye yönelik finansal yükümlülüklerden kaçınmak için medya üzerinden Yunanistan’ı hedef aldığı iddia ediliyor. Rum lider Nikos Hristodulidis'e yakınlığıyla bilinen Sigma TV’nin, Yerapetritis’in kayınpederini doğrudan rüşvet skandalına bağlayan haberleri yayınlaması, "bilinçli bir itibarsızlaştırma girişimi" olarak yorumlandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis

YUNAN BAKAN: JEOPOLİTİK ÖNEMİ MALİYETTEN BÜYÜK' DİYEREK PROJEYİ SAVUNDU

Tüm bu tartışmaların ortasında sessizliğini ilk kez bozan Yerapetritis, projeyi “Avrupa’nın enerji güvenliği için stratejik bir bağlantı” olarak tanımladı. Projenin yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilmesine karşı çıkan Bakan, “GSI’nin jeopolitik önemi, herhangi bir ekonomik kaygının çok ötesindedir” diyerek Atina’nın pozisyonunu savundu. Yerapetritis, ayrıca ailesinin projeye dahil olmadığını ileri sürdü ve hakkındaki iddiaları “yalan ve manipülasyon” olarak nitelendirdi.

RUM-YUNAN HATTINDA İPLER KOPMA NOKTASINDA

Güney Kıbrıs yönetimi, projeye finansal katkı yapmaktan geri adım atarken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in açık çağrılarına rağmen 25 milyon euroluk ödemeyi geciktirdi. Kıbrıslı bakanlar projeyle ilgili birbiriyle çelişen açıklamalar yaparken, muhalefetteki AKEL Partisi hükümeti çift başlılık ve vizyonsuzlukla suçladı.