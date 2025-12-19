İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Bologna-Inter karşılaşması öncesi gözler Hakan Çalhanoğlu’na çevrildi. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen milli futbolcunun durumu merak edilirken ''Hakan Çalhanoğlu sakat mı, sağlık durumu nasıl?'' soruları da cevap bekliyor.

Hakan Çalhanoğlu sakat mı, sağlık durumu nasıl futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Bologna deplasmanı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu’nun sağlık durumuna dair net ifadeler kullandı.

Hakan Çalhanoğlu sakat mı, sağlık durumu nasıl? Bologna-Inter maçı öncesi açıklama geldi!

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI?

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti.

Yıldız oyuncu Serie A’da oynanan Genoa maçında da forma giyememiş ve sağlık durumu merak konusu olmuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu milli futbolcunun sakatlığını atlattığını, takımla birlikte antrenmanlara çıktığını ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade etti. Yapılan kontrollerin ardından Hakan’ın hazır olduğu belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU BOLOGNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Cristian Chivu’nun açıklamalarına göre Hakan Çalhanoğlu, Bologna karşılaşmasının kadrosunda yer alabilecek durumda. Cristian Chivu milli futbolcunun ilk 11’de mi başlayacağı yoksa maça sonradan mı dahil olacağının maç saatinde netleşeceğini söyledi.

BOLOGNA-INTER MAÇI MUHTEMEL 11

Bologna: Ravaglia, Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda, Moro, Pobega, Orsolini, Ferguson, Cambiaghi, Dallinga



Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Augusto, Esposito, Lautaro Martinez

