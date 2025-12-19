İtalya Süper Kupa’da yarı final heyecanı Bologna ile Inter arasında oynanacak kritik mücadeleyle yaşanacak. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da sahne alacak karşılaşma öncesinde '' Bologna-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?'' soruları gündeme geldi.

Bologna-Inter karşılaşmasının galibi, finalde Napoli ile karşı karşıya gelecek. İtalya Süper Kupa yarı final için ise nefesler tutuldu! Peki, Bologna-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

BOLOGNA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bologna-İnter yarı final mücadelesi Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BOLOGNA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa yarı finali kapsamında oynanacak Bologna-Inter karşılaşması 19 Aralık Cuma günü yapılacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, karşılaşma öncesinde Hakan Çalhanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında sakatlanan ve Genoa karşılaşmasında forma giyemeyen milli futbolcunun iyileştiği belirtildi.

Chivu, Hakan Çalhanoğlu’nun takımla antrenmanlara katıldığını ve Bologna maçında görev alabilecek durumda olduğunu ifade etti. Yıldız oyuncunun ilk 11’de başlayıp başlamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

BOLOGNA-INTER MUHTEMEL İLK 11

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Inter: J. Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

