Elazığ’da yapılan bir denetimde dilenen kişinin parayı sakladığı yer görenleri hayrete düşürdü. Cami önlerinde dilenen kişinin topladığı parayı bankın demir ayaklığının içine sıkıştırdığı ortaya çıktı.

Elazığ’da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik yaptığı denetimlerde karşılaşılan manzara şaşırttı. Kent genelinde operasyon gerçekleştiren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle cami çevresinde dilenen kişileri tek tek uyardı.

Böylesi görülmedi! Elazığ'da dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti

BANKIN AYAĞINA PARA SAKLAMIŞ

Yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerleri aranan dilencilerden birinin paraları vermemek için sakladığı yer ise ‘Pes’ dedirtti. Dilencinin şüpheli hareketleri sonrasında zabıta ekipleri, dilencinin parayı bankın demir ayağının içine koyduğunu tespit etti.

