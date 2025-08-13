Rıdvan Dilmen'in Mourinho iddiası gündem oldu: Geldiği günden beri...

Rıdvan Dilmen, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında 5-2 sonuçlanan Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasını değerlendirdi. Ünlü yorumcu, maç boyunca desteğini sürdüren taraftara ve teknik direktör Jose Mourinho'ya ayrı bir parantez açtı.

"DÜNYA YILDIZI TRANSFERİ KADAR ÖNEMLİ"

Karşılaşmanın ardından HT Spor'da konuşan Dilmen, "Hakem maçı bitirdiğinde oyuncularda 'bu taraftara mahcup olmadık' sevincini görüyoruz. Fenerbahçe, Feyenoord'u eler ama bu gerginlik 'ya Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsak' gerginliği. Özgüven ve moral motivasyon çok önemli. Bu galibiyet 2025-2026 sezonu için önemli bir motivasyon. Çok büyük bir dünya yıldızının transferi kadar önemli bir olay olarak görüyorum. Zamanla bunu ligde de, Şampiyonlar Ligi ön elemede de veya Avrupa Ligi'nde görme şansımız var" dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARIYLA İLGİLİ SÖYLENECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Eski milli futbolcu, "Burada oyuncuları ve teknik direktörü kutlarken, en büyük tebriği hiç kuşkusuz Fenerbahçe taraftarı hak ediyor. Bu kadar çoşkulu, ilk maçı kaybetmiş, demoralize durumda, şampiyonluk gelmemiş, rakibin müthiş transferler yapıyor ve kapalı gişe oynuyorsunuz ve Avrupa'nın en pahalı kombinesiyle gerçekten Fenerbahçe taraftarıyla ilgili söylenecek hiçbir şey yok takdirden başka. Futbolda öyle anlar vardır ki golü yedikten sonra devreye 1-0 geride girse, ikinci yarının 5-10 dakikasında golü bulamasa sıkıntı olabilirdi. Üst üste gelen 2 gol, tekrar takımı ve taraftarı birlikte tuttu. İkinci yarının başında kırılma anı, rakibin İrfan Can'la karşı karşıya kalması, skor 2-2'ye gelebilirdi. Kırılma anları vardır ya... Maçın devamında da 5-2'lik net bir skora getirdi" şeklinde konuştu.

"MOURINHO'NUN GELDİĞİNDEN BERİ EN DOĞRU RAKİP ANALİZİYDİ"

Mourinho'nun rakibi çok iyi analiz ettiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, “Her anlamda çok önemli bir galibiyet. Fenerbahçe, olmazsa olmaz Süper Lig gözükse de Şampiyonlar Ligi heyecanını tatmak istiyor yıllar sonra. En önemlisi de 40'ıncı dakikada yani 132 dakikada 3-1 geridesiniz. Son 50 dakikaya 3-1 geride başlıyorsunuz ve 5 gol atıyorsunuz. Skordan bağımsız olarak 3'lü formatta geldiği günden beri Jose Mourinho'nun en sağlıklı, en doğru rakip analiz ve en doğru kendi takım analiziydi" değerlendirmesinde bulundu.