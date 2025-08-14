Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! 10 yılda 10'uncu transfer: Yeni adresi...

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği Emre Mor'un transferi konusunda harekete geçiyor. Güncel piyasa değeri 1,4 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için teklif hazırlandı.

800 BİN EURO BONSERVİS

Sözcü'de yer alan habere göre; Karadeniz kulübü, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için800 bin euro bonservis teklifinde bulunacak.

EMRE MOR'UN 10 YILLIK KARİYERİ

Profesyonel futbol hayatına 2015 yılında FC Nordsjaelland'de başlayan; Borussia Dortmund ve Celta Vigo formaları giyen Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Galatasaray ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştı. Olympiakos ve Fatih Karagümrük'te (2021-2022, 2024'te 2 farklı dönem) top koşturan milli futbolcu, Haziran 2022'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinde 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.