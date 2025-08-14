Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! 10 yılda 10'uncu transfer: Yeni adresi...

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! 10 yılda 10'uncu transfer: Yeni adresi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye sürpriz teklif! 10 yılda 10&#039;uncu transfer: Yeni adresi...
Trabzonspor, Emre Mor, Transfer, Fenerbahçe, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Wagner Pina, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililerde yeni hedef, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen milli futbolcu olarak belirlendi. 28 yaşındaki oyuncu, 10 yıllık profesyonel kariyerinde 10'uncu transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği Emre Mor'un transferi konusunda harekete geçiyor. Güncel piyasa değeri 1,4 milyon euro olarak gösterilen oyuncu için teklif hazırlandı.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! 10 yılda 10'uncu transfer: Yeni adresi... - 1. Resim

800 BİN EURO BONSERVİS

Sözcü'de yer alan habere göre; Karadeniz kulübü, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için800 bin euro bonservis teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! 10 yılda 10'uncu transfer: Yeni adresi... - 2. Resim

EMRE MOR'UN 10 YILLIK KARİYERİ

Profesyonel futbol hayatına 2015 yılında FC Nordsjaelland'de başlayan; Borussia Dortmund ve Celta Vigo formaları giyen Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Galatasaray ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştı. Olympiakos ve Fatih Karagümrük'te (2021-2022, 2024'te 2 farklı dönem) top koşturan milli futbolcu, Haziran 2022'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinde 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MSB 3097 işçi alımı için kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB kura sonuçları sorgulamaBöylesi az görülür! Düğünde takılan takıyı gören herkes şaşkına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a piyango! Teklif kabul edildi: İşte bonservis bedeli...  - SporTeklif kabul edildi: İşte bonservis bedeli... Kulüpler "kural değişsin" dedi! TFF'den "yabancı sayısı" için karar - SporTFF'den "yabancı sayısı" için kararCengiz Ünder'i tahtından etmişti! Rekor transfere "savaş" engeli - SporCengiz'i tahtından etmişti! Rekor transfere "savaş" engeliİlk maçı ertelenmişti! Maç biter bitmez TFF'ye yeni başvuru - Sporİlk maçı ertelenmişti! Maç biter bitmez TFF'ye flaş başvuruFenerbahçe'ye imzaya geliyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a telefon: Bunu unutmam - SporG.Saray'a sürpriz telefon: Bunu unutmamHasan Şaş'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Herkes tercihiyle yaşar! - SporKerem Aktürkoğlu ile ilgili sözleri gündem oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...