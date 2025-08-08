Trabzonspor'da yeni transferin maliyeti açıklandı! Olaigbe'ye 1,3 milyon

Fırtına’da yeni transfer Kazeem Olaigbe’nin KAP bildirimi geldi. Belçikalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme yapılırken kulübü Rennes’e sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avro (3 taksit) ödeneceği açıklandı.

Bir sonraki satıştan da kâr üzerinden yüzde 15 pay var. Oyuncuya ise ilk sezonunda 1 milyon 300 bin avro sonra kademeli olarak 50 bin artışla devam eden ve son sezonunda 1 milyon 600 bini bulan bir ücret verilecek. Bu arada Fransız ekibi Nice, bordo mavililerin Mendy için Trabzonspor’a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı.