Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'da yeni transferin maliyeti açıklandı! Olaigbe'ye 1,3 milyon

Trabzonspor'da yeni transferin maliyeti açıklandı! Olaigbe'ye 1,3 milyon

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da yeni transferin maliyeti açıklandı! Olaigbe&#039;ye 1,3 milyon
Trabzonspor, Rennes, Transfer, Yeni Transfer, KAP, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rennes’e 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek bordo mavililer, oyuncuyla 5 yıllık mukavele yaptı.

Fırtına’da yeni transfer Kazeem Olaigbe’nin KAP bildirimi geldi. Belçikalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme yapılırken kulübü Rennes’e sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avro (3 taksit) ödeneceği açıklandı.

Trabzonspor'da yeni transferin maliyeti açıklandı! Olaigbe'ye 1,3 milyon - 1. Resim

Bir sonraki satıştan da kâr üzerinden yüzde 15 pay var. Oyuncuya ise ilk sezonunda 1 milyon 300 bin avro sonra kademeli olarak 50 bin artışla devam eden ve son sezonunda 1 milyon 600 bini bulan bir ücret verilecek. Bu arada Fransız ekibi Nice, bordo mavililerin Mendy için Trabzonspor’a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Turu Kadıköy'e bırakan Fenerbahçe'de kimse masum değil! Herkes suçluSahte engelli, gerçek engelliye zulmediyor! Rapor alabilmek için büyük mücadeleler veriyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turu Kadıköy'e bırakan Fenerbahçe'de kimse masum değil! Herkes suçlu - SporTuru Kadıköy'e bırakan F.Bahçe'de kimse masum değil!Galatasaray'ın İspanyol golcüsü gidiyor! Alvaro Morata gün sayıyor - SporGalatasaray'ın İspanyol golcüsü gidiyor!Futbol hasreti 67 günlük aranın ardından bu akşam sona eriyor! Süper şov başlıyor - SporFutbol hasreti 67 gün sonra sona eriyor!Başakşehir Viking deplasmanında tur kapısını araladı - SporBaşakşehir tur kapısını araladıBeşiktaş, St. Patricks's'i deplasmanda dağıttı! Abraham resitali - SporBeşiktaş, St. Patricks's'i deplasmanda dağıttı!Başakşehir ve Beşiktaş'tan Gazze çağrısı: İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin - SporBaşakşehir ve Beşiktaş Gazze'yi unutmadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...