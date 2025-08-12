TFF resmen duyurdu: Trabzonspor efsanesinin yeni görevi

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, uzun yıllar (1984-1998 ve 1999-2002) Trabzonspor forması giyen ve 2 farklı dönem bordo-mavili takımın teknik direktörlüğünü yapan eski milli futbolcu Hami Mandıralı'nın yeni görevini duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek.

Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır.

Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz."