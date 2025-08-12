Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF resmen duyurdu: Trabzonspor efsanesinin yeni görevi

TFF resmen duyurdu: Trabzonspor efsanesinin yeni görevi

TFF resmen duyurdu: Trabzonspor efsanesinin yeni görevi
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Hami Mandıralı, yeni dönemde "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sportif Danışmanı" oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, uzun yıllar (1984-1998 ve 1999-2002) Trabzonspor forması giyen ve 2 farklı dönem bordo-mavili takımın teknik direktörlüğünü yapan eski milli futbolcu Hami Mandıralı'nın yeni görevini duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek.

Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır.

Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz."

