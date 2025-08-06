Galatasaray, TFF'ye listeyi verdi: 2 futbolcuya lisans çıkarılmadı
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçla yeni sezona "merhaba" diyecek. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği futbolcu listesinde 2 yabancı oyuncuya yer vermedi.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda TFF'ye lisans çıkardığı futbolcu listesini bildirdi. Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın ismi listeye yazılmadı.
YABANCI FUTBOLCULAR
Sarı-kırmızılıların yabancı oyuncu listesinde 14 isim bulunuyor:
Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Elias Jelert, Gabriel Sara, İsmail Jakobs, Leroy Sane, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Roland Sallai, Victor Osimhen, Yusuf Demir.
TAKIM KADROSU
Galatasaray'ın TFF'ye verdiği A Takım kadrosu şöyle:
Günay Güvenç, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz, Cem Efe Eroğlu, Arda Yılmaz, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eren Kaya, Eren Elmalı, Derrick Köhn, Elias Jelert, Lucas Torreira, Mario Lemina, Efe Akman, Ege Araç, Gabriel Sara, Berat Yılmaz, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Yunus Akgün, Leroy Sane, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Duru, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Victor Osimhen.