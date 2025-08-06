Galatasaray, satışa sürdüğü ürünlerde hayal kırıklığı yaşıyor! İşler kesat

ALİNACİ KÜÇÜK - Victor Osimhen’i Türk futbol tarihinin en büyük paralarını ödeyerek (yaklaşık 9 milyar TL) transfer eden G.Saray’ın futbolcu için satışa çıkardığı ürünlerde hayal kırıklığı var. Geçen cuma gününden itibaren piyasaya sunulan 100.000 adet Osimhen formasına ilk ilgi ve talep beklenen düzeyde değil.

Galatasaray’ın kendi ürettiği için direk gelir yazdığı Osimhen’in özel forması 4 günde 18.000 satış rakamına ulaştı. Kulüp 10.000 TL’den satışa sunduğu Osimhen koleksiyonundan şu ana kadar toplam 180 milyon TL kazandı.

ÇARE İŞ ADAMLARI

Stadın dolması beklenen Lazio maçında da yaklaşık 30 bin adet bilet satıldı ve 120 milyon TL hasılat elde edildi. Sarı kırmızılı kulübün iki kalemde hedefi 1,2 milyar TL sıcak para girdisi sağlamaktı.

Şu ana kadar Galatasaray bu rakamın 4’te birine, yani 300 milyon TL bandında bir gelire sahip olabildi. Öte yandan Rennes’e kiralanan Frankowski’nin transferinin detayları belli oldu. İki sezonluk kiralama bedelinin 5,5 milyon avro, zorunlu satın alma opsiyonunun 5, 7milyon avro, şarta bağlı bonusların da 1,3 milyon avro olduğu belirtildi.