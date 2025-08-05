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Galatasaray'da avro krizi çözüldü! Yunus Akgün imzayı attı, maaşı belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da avro krizi çözüldü! Yunus Akgün imzayı attı, maaşı belli oldu!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün transferinde sona gelindi. Akgün, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Menajerinin 'avro' baskısı yaptığı Yunus Akgün'ün alacağı maaşı da belli oldu.

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle gövde gösterisi yapan Galatasaray, tam 7 aydır görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün iç transferinde mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek isteyen Aslan, alt yapıdan yetişen yıldız oyuncusu ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray'da 'avro' krizine yol açan Akgün'ün maaşı da belli oldu.

Galatasaray'da avro krizi çözüldü! Yunus Akgün imzayı attı, maaşı belli oldu! - 1. Resim

AVRO KRİZİ YÜZÜNDEN 7 AYLIK GÖRÜŞME

Galatasaray yönetimi ile Yunus Akgün arasında Ocak ayından bu yana görüşmeler sürüyordu. Islak imzaların bir türlü atılamamasının perde arkasında ise oyuncunun menajerlerinin Türk Lirası yerine Avro ile ödeme istemesi olduğu öğrenilmişti.

Galatasaray'da avro krizi çözüldü! Yunus Akgün imzayı attı, maaşı belli oldu! - 2. Resim

AKGÜN İMZAYI ATTI

Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" denildi.

Galatasaray'da avro krizi çözüldü! Yunus Akgün imzayı attı, maaşı belli oldu! - 3. Resim

MAAŞI BELLİ OLDU

Menajerlerinin 'avro' baskısına rağmen Yunus Akgün'e 2.5 milyon Euro'nun TL karşılığı olarak ücret ödeneceği öğrenildi.

Galatasaray'da avro krizi çözüldü! Yunus Akgün imzayı attı, maaşı belli oldu! - 4. Resim

GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus, 2018 yılında A takıma yükselirken 2020-2022 yılları arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak oynadı. 2023-2024 sezonunda da İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamladı.

Galatasaray'da avro krizi çözüldü! Yunus Akgün imzayı attı, maaşı belli oldu! - 5. Resim

YUNUS AKGÜN'ÜN KARNESİ

Yunus, 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla 44 maçta mücadele ederken 12 gol, 14 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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