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Devleri geri çevirdi, 'Kalacağım' dedi! Aslan gönüllü Yunus

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devleri geri çevirdi, &#039;Kalacağım&#039; dedi! Aslan gönüllü Yunus
Galatasaray, Yunus Akgün, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sözleşme uzatmak istediği Yunus Akgün, transfer tekliflerine kapıyı kapattı.

2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün, dört ay önce Galatasaray ile şartlarda anlaşıp ‘evet’ dedi ancak ıslak imzalar hâlen atılmadı.

Portekiz, Alman ve Fransız takımlarından dört teklif alan Yunus, teşekkür ederek Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti. Sözleşmesinde 13 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunan yıldız oyuncunun sezon başlamadan mukavele yenilemesi bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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