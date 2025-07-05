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Galatasaray'da avro krizi! Yunus Akgün ‘tamam’ diyor, menajeri dövizle ödeme istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da avro krizi! Yunus Akgün ‘tamam’ diyor, menajeri dövizle ödeme istiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G.Saray yönetimi altyapısından yetişen oyuncuya son olarak bonuslarla birlikte 130 milyon TL’ye yakın rakam önerdi ancak menajerleri avroya dönülmesini isteyince kriz çıktı ve imza işi uzadı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen Yunus Akgün ile tam yedi aydır yeni sözleşmeye imza atamadı.

7 AYDIR MASADA!

Ocaktan bu yana devam eden görüşmelerde ıslak imzaların bir türlü atılamamasının perde arkasında ise oyuncunun menajerleri var.  Yunus’un hem sözleşme süresini uzatmak hem de maaşına yüksek oranda iyileştirme yapmak isteyen yönetim, Akgün’e bonuslarla birlikte 130 milyon TL’yi bulan rakam önerdi. Millî futbolcu da altyapısından yetiştiği Galatasaray’ın bu teklifini kabul etti. 

AYRICALIK OLMAZ

Ancak imzalar Yunus’un bu teklife ‘evet’ demesine rağmen atılamadı! Millî oyuncunun menajerleri William Davilla ile Cenk Melih Yazıcı, ‘avro’ bazlı sözleşme istedi. Bugüne kadar sözleşme uzattığı bütün oyunculara hatta teknik direktör Okan Buruk’a da TL üzerinden kontrat yapan Galatasaray yönetimi bundan taviz vermek istemedi. Hatta zamanında Fatih Terim’in de çıkan kural sonrasında TL üzerinden sözleşme yaptığını dahi hatırlattı! Bunlara rağmen somut bir adım atılamadı.

11 MİLYON AVROYA SERBEST

Menajerlerinin döviz bazlı kontrat istemesi nedeniyle sözleşme imzalanmayan Yunus Akgün için önemli de bir tehlike mevcut! Galatasaray Kulübü ile 2026’ya kadar mukavelesi olan Yunus’un anlaşmasında “11 milyon avroya serbeste 
kalır” maddesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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