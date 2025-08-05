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Galatasaray, Frankowski'nin ayrılığını resmen duyurdu! İşte elde edilecek gelir...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Frankowski&#039;nin ayrılığını resmen duyurdu! İşte elde edilecek gelir...
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Przemysaw Frankowski’nin transferi konusunda Fransa ekibi Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025-2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026-2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027-2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Yapılan anlaşmaya göre Rennes, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonları için ayrı ayrı 2 milyon 750 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle Fransız kulübü, Galatasaray'a 5 milyon 700 bin avro bonservis bedeli verecek. Ayrıca, anlaşmada 2027-2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1 milyon 300 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer alıyor.

Frankowski, geçen sezon ara transferde Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten 1 milyon avro kiralama ücreti ve 7 milyon avro zorunlu satın alma maddesiyle kadroya katıldı. Toplam 8 milyon avroya mal olan 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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